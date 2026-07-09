La doble vara de la FIFA: un jugador inglés fue suspendido por dos fechas

Por la roja directa en los octavos contra México, un defensor de Inglaterra recibió un desmedido castigo.

La FIFA volvió a sorprender con una decisión del tribunal de penas, al aplicarle dos fechas de suspensión al defensor inglés Jarell Quansah , que fue expulsado ante México por los octavos de final por un planchazo por el que tuvo que intervenir el VAR.

La sorpresa se da ante la doble vara que muestra la entidad madre del fútbol mundial, que ante una situación similar con el delantero estadounidense Folarin Balogun , no solo no le dio dos fechas, sino que le anuló la suspensión y pudo jugar ante Bélgica.

El caso de Estados Unidos recorrió el mundo y fue catalogado como una vergüenza, ya que el mismo presidente Donald Trump afirmó que había llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revise la situación.

¡POLÉMICA EN EL MUNDIAL! La FIFA sancionó a Jarell Quansah con dos partidos de suspensión tras su expulsión frente a México. El defensor inglés se perderá el duelo de cuartos de final ante Noruega y, si Inglaterra avanza, también una eventual semifinal. La decisión ha… pic.twitter.com/F1IXVkChXX

Esto no solo fue poco ético por una cuestión reglamentaria, sino que abrió la opción para que varias selecciones puedan presentar reclamos para anular las decisiones arbitrales, como intentó Francia por una amarilla de Olise.

Inglaterra hizo su presentación, para que a Jarell Quansah se le anulara la tarjeta roja, pero no solo la FIFA hizo caso omiso al reclamo, sino que le dio una sanción de dos partidos, por lo que recién podría volver en una hipotética final o partido del tercer puesto.

Quansah fue expulsado a los 53 minutos de partido por una plancha contra Jesús Gallardo, que no fue cobrada inicialmente por el árbitro, que fue llamado por el VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja al defensor del Bayer Leverkusen. A pesar de que toca primero la pelota, la pierna termina yendo muy arriba sobre el futbolista mexicano.

ROJA DIRECTA a JARELL QUANSAH por esta acción.



El VAR colombiano NICOLÁS GALLO llamó al árbitro nacionalizado australiano ALIREZA FAGHANI al monitor y finalmente le mostró la roja al jugador inglés.



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Haaland vs Inglaterra, un partido especial

Uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial será entre Inglaterra y Noruega. Los nórdicos vienen de eliminar a Brasil y están siendo una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Muchos focos están puestos en Erling Haaland, que viene siendo la gran figura de Noruega. Este será un partido especial para el delantero, que nació en Leeds, debido a la carrera como jugador de su padre, pero a los tres años volvió a tierras noruegas, y decidió representar al país de sus raíces en la selección.

"El partido para mí es especial, que nací y juego en Inglaterra. Voy a jugar contra compañeros de club", mencionó Haaland en conferencia de prensa, sobre el duelo de cuartos de final.

"DEBERÍAN ESTAR CONFIADOS DE QUE VAN A AVANZAR, DEFINITIVAMENTE"



Haaland sobre Inglaterra antes del partido contra Noruega que se jugará este sábado a las 18 hs. pic.twitter.com/tEZZKRPxaw — Diario Olé (@DiarioOle) July 9, 2026

Además, le tiró toda la presión a los dirigidos por Thomas Tuchel: "Ellos deberían estar seguros y confiados de que van a avanzar a semifinales de la Copa del Mundo. Son Inglaterra, el favorito en esta serie".

Del otro lado, el inglés Nico O'Reilly habló en exclusiva con Olé, sobre la amenaza que representa el delantero del Manchester City, que ya tiene siete goles en este Mundial: "Haaland es una amenaza real, pero primero tiene que llegarle la pelota". Cabe destacar que el ganador de esta apretada serie irá con el vencedor de Suiza y Argentina.