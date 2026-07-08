El pabellón de máxima seguridad en la U11, cerca de su terminación

Los trabajos tienen un grado de ejecución cercano al 80 por ciento. Figueroa supervisó la obra y destacó las políticas de seguridad del Gobierno.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este miércoles la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N° 11 (U11) , que cuenta con un avance cercano al 80 por ciento y se suma a otro de similares características que se inauguró en diciembre de 2025.

“Estamos recorriendo las obras que son importantes para todos los neuquinos y viendo su avance”, dijo el gobernador luego de visitar la U11. “Tanto se ha hablado de la seguridad y de cuántas cárceles han faltado desde que asumimos. Estamos avanzando firmemente en la construcción de todas las unidades que se necesitan, pero fundamentalmente también estamos reforzando la seguridad en la calle”, aseveró.

Destacó el avance de las obras y expresó: “Englobamos la presencia del Estado en tareas específicas y prioritarias que debe tener, en este caso, el gobierno de la provincia del Neuquén”.

Plan de obras para seguridad

“Tiene que ver con esto que pasa en Neuquén: Neuquén crece, avanza y mejora, mientras en otros lugares las cosas están paralizadas”, dijo Figueroa y agregó: “Eso lo valoramos, a partir de la mirada que están teniendo muchos neuquinos de tener la posibilidad de vivir mejor”.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi explicó que la ampliación de la U11 comprende una segunda etapa de más de 2.700 metros cuadrados. “La primera la inauguramos hace unos meses atrás, ya tenemos en ejecución la segunda y próximamente vamos a comenzar la tercera”, indicó.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini remarcó que “el plan de obras en materia de seguridad es muy importante”. Destacó que la U11 es “la principal dependencia penitenciaria de la provincia” y expresó: “Sabemos con el déficit que nos encontramos al asumir la gestión y desde ahí se dictó la Ley de emergencia penitenciaria. En ese marco se están realizando -a gran ritmo- estas obras de mucha importancia”.

La obra

El nuevo pabellón se integrará al sector de máxima seguridad de la unidad, ampliando las murallas y cercos perimetrales existentes. La inversión supera los 8.100 millones de pesos y la nueva infraestructura incorporará 2.738 metros cuadrados.

El edificio tendrá capacidad para 26 detenidos y contará con 26 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, pecera de vigilancia las 24 horas, sector de visitas con acceso independiente y patio de 320 metros cuadrados, sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.

También se extenderá el anillo de circulación, que será utilizado por vehículos de traslado de detenidos, visitas y servicios, incorporando el nuevo sector al funcionamiento general del establecimiento.

Nuevo edificio para la Comisaría Cuarta

Por otra parte, la Comisaría Cuarta de Alta Barda contará con un nuevo edificio, incorporando además una oficina de violencia de género. La obra, que tiene un avance del 62%, contempla áreas de recepción, de móviles y secuestros, operativa, de jefatura y alcaldía, sector de estacionamiento, quincho y archivo. Se prevé inaugurarla antes de fin de año.

“Estoy muy contento con el avance de las obras. Este es un viejo anhelo, una obra que venían reclamando los vecinos de Alta Barda. La comisaría tendrá una jerarquía tal como lo necesita esta zona de la ciudad. Además, forma parte de una puesta en valor de este sector de la ciudad, con mejoras en viviendas, pavimento y el Polo Tecnológico, que tan bien lo viene llevando a cabo el equipo del intendente Mariano Gaido”, indicó Figueroa.