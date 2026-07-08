Ya empiezan las vacaciones y estas son las propuestas en la ciudad de Neuquén

Son iniciativas gratuitas, algunas están vinculadas a lo gastronómico, pero la mayoría consiste en experiencias para toda la familia.

Antes del inicio formal de las vacaciones de invierno , prevista para el lunes 13 de julio, la ciudad de Neuquén propone una agenda especial de actividades a partir de este jueves y hasta el 26 de julio destinadas no sólo a vecinos sino también a turistas para que puedan disfrutar de propuestas gratuitas, experiencias organizadas junto al sector privado y una renovada oferta gastronómica pensada para todas las edades.

"Directamente arrancamos ya como si fueran vacaciones de invierno, porque empiezan el lunes y se superponen con el fin de semana largo. A partir del jueves ya tenemos actividades de vacaciones hasta que terminen", explicó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol , sobre las razones por las que comienzan antes del inicio del del receso escolar con la programación.

El funcionario detalló que las propuestas se organizan en tres grandes ejes: actividades gratuitas impulsadas por la Municipalidad, experiencias rentadas junto a agencias y prestadores turísticos y una amplia agenda gastronómica.

Entre las actividades gratuitas se destacan los recorridos del Bus Turístico, que con las nuevas unidades recorrerá distintos atractivos de la ciudad con cuatro salidas por la mañana y cuatro por la tarde. A esto se suman los minibuses turísticos, que permiten conocer lugares emblemáticos como la Torre Talero, el Parque Norte, el Paseo Costero, la Península Hiroki, la Isla 132 y los miradores sobre los ríos Limay y Neuquén, con la misma frecuencia diaria.

La agenda

La programación también incluye propuestas recreativas para las infancias en el Parque Norte, donde el Parque Zorro Küyen ofrecerá actividades lúdicas gratuitas todos los días entre las 15 y las 17, y en el Parque Central, donde la calesita inclusiva funcionará durante todo el receso acompañada por juegos y actividades recreativas en el mismo horario.

Los espacios culturales de la ciudad también formarán parte de la agenda invernal: El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Museo Paraje Confluencia, la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Gregorio Álvarez ofrecerán talleres, funciones de cine, actividades participativas y propuestas especialmente pensadas para disfrutar en familia durante las vacaciones.

En paralelo, la Municipalidad acompaña una serie de experiencias organizadas junto a prestadores turísticos privados. Entre ellas se encuentran el Tour del Chocolate, recorridos de oleoturismo entre olivares, actividades de agroturismo, flotadas familiares y la tradicional travesía en botes dragón por el río Limay, además de propuestas de astroturismo y senderismo: “La posibilidad de bajar por el río Limay en invierno es una experiencia fantástica y se puede hacer perfectamente en familia”, destacó Cayol.

Maria Isabel sanchez

Por otro lado, comentó que la gastronomía será otro de los grandes atractivos de estas vacaciones. La primera semana estará dedicada a la Semana de la Pastelería, una iniciativa que reunirá a establecimientos gastronómicos con promociones especiales y propuestas para disfrutar de la repostería local. Durante la segunda semana llegará Sabores de Invierno, donde distintos restaurantes ofrecerán platos especialmente creados para la temporada con precios promocionales y que, además, podrán ser votados por el público para elegir el mejor plato de invierno de Neuquén Capital.

“Empezamos la Semana de la Pastelería y después llega Sabores de Invierno, donde los restaurantes presentarán un plato especial para estas vacaciones que podrá degustarse con promociones y, además, ser votado por el público para elegir cuál es el mejor plato de invierno de la ciudad”, explicó el secretario.

Toda la programación diaria, tanto de las actividades gratuitas como de las experiencias organizadas por prestadores turísticos, puede consultarse en los canales oficiales de Turismo Neuquén Capital y en la página web del municipio www.neuquencapital.gov.ar.