Vacaciones de invierno 2026: cuándo terminan en CABA y provincia de Buenos Aires

La secretaría de Educación confirmó el cronograma y las fechas del receso invernal , que puede cambiar entre las distintas jurisdicciones.

Comenzó la cuenta regresiva para el arranque de las vacaciones de invierno , el período de dos semanas destinado a que alumnos y padres de todo el país tengan un descanso a mitad de año y que muchos aprovechan para hacer una escapada turística. Quienes habitan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires ya pueden consultar el calendario.

La Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma del receso invernal para las 24 jurisdicciones, lo que ya le permite a las familias planificar viajes, actividades recreativas y otros compromisos para la segunda mitad del año. Sin embargo, el día de inicio y cierre no es el mismo en todas las provincias.

Según se informó, las fechas de las vacaciones de invierno quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias, con comienzos que van entre el 6 y el 20 de julio. En el caso de la Ciudad ( CABA ) y la provincia de Buenos Aires, serán de los últimos territorios en iniciar y, por lo tanto, finalizar el receso.

Las vacaciones de invierno 2026 se distribuirán en tres períodos distintos, según el calendario escolar oficial de cada provincia.

Cuándo comienzan y terminan las vacaciones de invierno en CABA y provincia de Buenos Aires 2026

Mientras algunas jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe y Mendoza ya comenzaron con el receso invernal, los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Buenos Aires aún deberán esperar un poco más.

En estos casos, el descanso comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el viernes 31 del mismo mes. Luego del fin de semana, los estudiantes porteños y bonaerenses deberán volver a las aulas el lunes 3 de agosto para cumplir con la segunda mitad del ciclo lectivo.

La distribución escalonada del receso responde a distintos factores que cada provincia evalúa al elaborar su calendario escolar. Entre ellos aparecen las condiciones climáticas, las particularidades regionales, la organización del sistema educativo y el impacto que el turismo genera durante la temporada invernal.

Si bien cada distrito puede fijar fechas diferentes, todos deben respetar el objetivo nacional de garantizar 190 días de clases, requisito establecido para asegurar el desarrollo de los contenidos previstos para el año.

El ciclo lectivo 2026 en Argentina presenta fechas variables de vacaciones de invierno según cada provincia.

Fechas de las vacaciones del receso invernal en todas las provincias 2026

Así se dividirá el comienzo de las vacaciones de invierno según cada jurisdicción:

Del 6 al 17 de julio

Mendoza

Córdoba

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

El calendario escolar está diagramado para garantizar 190 días de clases.

Cuándo terminará el ciclo lectivo 2026 en cada provincia

Como sucede con las vacaciones de invierno, el cierre del ciclo lectivo de este año también tendrá fechas distintas entre las provincias. Esto se debe a que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley. El calendario de fin de clases es el siguiente: