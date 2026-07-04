Por el frío extremo, adelantan las vacaciones de invierno en tres localidades neuquinas

El receso invernal, que comienza en la provincia el 13 de julio, se debió acelerar una semana en sectores cordilleranos.

Se tomaron medidas en relación al frío extremo y la ola polar que castiga gran parte de la provincia. Desde el jueves pasado comenzaron a generar serias consecuencias en sectores cordilleranos en el abastecimiento de gas en varias localidades neuquinas.

Este sábado, el Equipo de Gobierno y Conducción Escolar del CPEM 30 informó a la comunidad educativa que se dispuso “la ampliación del receso funcional de invierno para los establecimientos educativos de Loncopué, Caviahue y El Huecú”.

Aclararon que esta medida es conforme a lo dispuesto por la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Agregaron que fue establecida “ debido a la baja presión y al déficit en el suministro de gas natural ocasionados por las bajas temperaturas registradas en la región ”. Explicaron que la finalidad de esta iniciativa, que amplía el receso escolar, “ es reducir el consumo de gas en los edificios públicos y priorizar el abastecimiento domiciliario de la población ”.

E indicaron; “Por este motivo, se adelanta el receso invernal a partir del día lunes 6 de julio finalizando el viernes el 24 de julio de 2026 inclusive”.

Problemas en el abastecimiento

Este último jueves, las comunidades de Rincón de los Sauces y Loncopué sufrieron cortes del servicio, lo que obligó a las autoridades a suspender las clases momentáneamente y a tomar medidas extraordinarias para garantizar el suministro domiciliario.

En ambas localidades el servicio de distribución está a cargo de Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén S.A.), aunque el origen del inconveniente es diferente en cada caso.

El descargo de la empresa Bentia

Por su parte, la empresa Bentia Energy informó a LM Neuquén que "continúa realizando esfuerzos para sostener el abastecimiento de gas desde el área Volcán Auca Mahuida".

A su vez, la firma aclaró que "no posee obligación contractual para abastecer a municipios del norte de la Provincia", pero que "no obstante, Bentia mantiene su compromiso de colaborar para sostener el abastecimiento en la medida de sus posibilidades".

Loncopué suspendió todas las actividades laborales

En Loncopué, el municipio suspendió todas las actividades. Mediante el Decreto Municipal N.N.º 110/2026, firmado por el intendente Daniel Soto, se dispuso la suspensión de todas las actividades laborales en el ejido urbano desde las 13 del miércoles 1 de julio hasta el viernes 3, con el objetivo de preservar el suministro para los hogares.

El decreto explica que la decisión fue adoptada luego de que Hidenesa informara la necesidad de restringir el consumo de gas al uso estrictamente indispensable debido a la baja presión, el déficit de abastecimiento y las temperaturas extremas registradas en la localidad.

La norma además solicita a la población realizar un uso racional del servicio para garantizar el abastecimiento domiciliario, conforme al esquema de prioridades establecido por ENARGAS y la Ley Nacional del Gas N.º 24.076.

La suspensión alcanza a todas las actividades laborales, aunque quedaron exceptuados los servicios esenciales, entre ellos Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Hospital Regional y Policía, que continúan funcionando con normalidad.

A su vez, el municipio dispuso que todos los funcionarios permanezcan operativos para monitorear la emergencia y asistir a los vecinos.