La ola polar en Neuquén provocó el corte de gas y suspensión de clases en el interior: hasta cuándo durará

Las bajas temperaturas llevaron al límite el sistema de abastecimiento de gas en varias localidades de la provincia.

La ola polar que acecha Neuquén comenzó a generar serias consecuencias en el interior de la provincia. Este jueves, las temperaturas extremas provocaron problemas en el abastecimiento de gas en varias localidades.

Puntualmente, la comunidad de Rincón de los Sauces y Loncopué sufrió los cortes del servicio , lo que obligó a las autoridades a suspender las clases y a tomar medidas extraordinarias para garantizar el suministro domiciliario.

En ambas localidades el servicio de distribución está a cargo de Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén S.A.), aunque el origen del inconveniente es diferente en cada caso.

Desde los Municipios emitieron comunicados informando cómo seguirá la situación.

El corte de gas en Rincón de los Sauces

Una de las localidades afectadas por la ola polar es Rincón de los Sauces. Allí los inconvenientes comenzaron durante la tarde del miércoles y se extendieron hasta este jueves, cuando las temperaturas descendieron a valores ampliamente bajo cero.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, la localidad se abastece desde una planta de la empresa Bentia Energy, ubicada en la zona de Auca Mahuida, donde se habría registrado una falla en uno de los compresores.

La situación obligó a suspender las clases durante este jueves y mañana viernes, mientras se espera a restitución del servicio.

El comunicado del Municipio de Rincón de los Sauces

En su comunicado, las autoridades apuntaron directamente contra la empresa productora por el desabastecimiento.

"No es aceptable que, en pleno invierno y con mínimas bajo cero, la población quede sin un servicio esencial por promesas incumplidas", expresó la comuna. "No es aceptable que, en pleno invierno y con mínimas bajo cero, la población quede sin un servicio esencial por promesas incumplidas", expresó la comuna.

También sostienen que Bentia Energy había asumido el compromiso de garantizar los metros cúbicos de gas necesarios para afrontar las bajas temperaturas, algo que finalmente "no se cumplió".

Frente al escenario, el gobierno local exigió el restablecimiento urgente del suministro, que se informe un plan de contingencia y que el Gobierno provincial evalúe la aplicación de sanciones.

Loncopué suspendió todas las actividades laborales

La situación también afectó a Loncopué, donde el municipio decidió suspender todas las actividades. Mediante el Decreto Municipal N.N.º 110/2026, firmado por el intendente Daniel Soto, se dispuso la suspensión de todas las actividades laborales en el ejido urbano desde las 13 del miércoles 1 de julio hasta el viernes 3, con el objetivo de preservar el suministro para los hogares.

El decreto explica que la decisión fue adoptada luego de que Hidenesa informara la necesidad de restringir el consumo de gas al uso estrictamente indispensable debido a la baja presión, el déficit de abastecimiento y las temperaturas extremas registradas en la localidad.

La norma además solicita a la población realizar un uso racional del servicio para garantizar el abastecimiento domiciliario, conforme al esquema de prioridades establecido por ENARGAS y la Ley Nacional del Gas N.º 24.076.

La suspensión alcanza a todas las actividades laborales, aunque quedaron exceptuados los servicios esenciales, entre ellos Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Hospital Regional y Policía, que continúan funcionando con normalidad.

A su vez, el municipio dispuso que todos los funcionarios permanezcan operativos para monitorear la emergencia y asistir a los vecinos.