El día más frío del año en plena "bomba polar": cuál la temperatura más baja que se registra

El SMN advirtió que rige una alerta por frío extremo, con temperaturas inusuales para estos primeros días del invierno. ¿Hasta cuándo se extiende la ola de frío?.
La ola de frío polar que afecta a la Argentina continuará siendo el fenómeno meteorológico dominante. La irrupción de una masa de aire de origen antártico provocó un marcado descenso de las temperaturas y dio lugar al fenómeno conocido popularmente como "bomba polar". En ese contexto, este jueves 2 de julio se registra el día más frío del año.
La mañana de este jueves se presenta con frío extremo en gran parte del país. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para 18 provincias, donde se esperan temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por frío extremo
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, las jurisdicciones alcanzadas por la alerta son: Ciudad y provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.
Cómo será el impacto de la ola polar en cada región
En la Patagonia y la zona cordillerana se esperan los registros más bajos. En sectores de Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén las temperaturas mínimas traspasan los 10°C bajo cero, mientras que en áreas urbanas rondarán los 3° bajo cero.
En la costa atlántica de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en tanto, las mínimas se ubicarán alrededor de los 3°.
Para la región pampeana y el centro del país, que incluye provincias como La Pampa, Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, el pronóstico anticipa mínimas de entre 0° y 5°, aunque la sensación térmica podría caer hasta los 3°C bajo cero durante las primeras horas del día.
En el NOA también se prevé un fuerte contraste térmico entre las zonas de montaña y los sectores más bajos. Allí las mínimas ronda 1°C bajo cero, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 10°. Por su parte, en el litoral, que comprende Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las temperaturas mínimas oscilarán entre 5° y 7°, con máximas cercanas a los 12° durante la tarde.
El día más frío: las temperaturas alcanzan los 13°C bajo cero
Los registros de las 9 de la mañana difundidos por el SMN muestran que las temperaturas son hasta el momento, las más bajas:
- En primer lugar se encuentra Maquinchao (Río Negro), con una temperatura de 13°C bajo cero.
- El segundo puesto fue para Esquel (Chubut), con 8,4°C bajo cero.
- El podio lo completó El Bolsón (Río Negro), con una temperatura 8°C bajo cero.
Hasta cuándo se extendería la “bomba polar”
Según el pronóstico del SMN, las condiciones de extremo frío empezarían a ceder hacia la segunda semana de julio, cuando las temperaturas seguirían siendo bajas, pero más normales en comparación con el promedio histórico.
La ola de aire antártico se podrá sentir fuerte en el centro y el norte de la Argentina, a tal punto que hubo nevadas en distintas zonas. Por ejemplo, en una zona inusual como las provincias de Cuyo.
Al mismo tiempo, desde el sitio Meteored anticiparon una posibilidad de que se registren nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
El pronóstico de nieve oficial del Servicio Meteorológico Nacional incluye las zonas serranas de Córdoba y San Luis y las zonas serranas de las provincias del Noroeste argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán y la provincia de Catamarca.
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