San Patricio del Chañar inauguró su primera Casa de Turismo en la Ruta 7

El intendente Gonzalo Núñez encabezó la apertura del espacio que funcionará todos los días. Buscan posicionar a la localidad más allá de ser un portal a Vaca Muerta.

La Municipalidad de San Patricio del Chañar inauguró la primera Casa de Turismo de la localidad, un espacio destinado a recibir, orientar y acompañar a quienes visitan la ciudad. El acto estuvo encabezado por el intendente Gonzalo Núñez junto al delegado de la región Vaca Muerta , Milton Morales. La oficina funciona sobre la ruta provincial 7, en la intersección de las calles Chos Malal y Las Lajas, y atenderá de lunes a domingo, de 7 a 20 horas.

La concreción de este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad y la empresa Ecotubos S.A., que cedió la infraestructura mediante un contrato de comodato para su instalación en un terreno municipal. De acuerdo con el convenio firmado, una vez finalizado el plazo previsto, la construcción pasará a integrar el patrimonio municipal. Además, el edificio incorpora un sistema constructivo desarrollado con materiales reciclados , una tecnología que reduce el impacto ambiental y promueve la economía circular.

Durante la inauguración, el intendente Núñez destacó que la apertura de la Casa de Turismo representa una política pública orientada a impulsar el desarrollo local y diversificar la economía de la ciudad. "Los turistas van a poder acceder a información sobre todo lo que San Patricio del Chañar tiene para ofrecer. Queremos que quienes nos visitan descubran nuestros atractivos y elijan quedarse para disfrutar de cada propuesta", expresó.

Casa Turismo San Patricio del Chañar (4)

Además, sostuvo que el objetivo es posicionar a la localidad como un destino con identidad propia. "San Patricio del Chañar no debe ser solamente un lugar de paso. Trabajamos para consolidar un destino turístico que complemente el crecimiento que vive nuestra ciudad y genere nuevas oportunidades para nuestros vecinos", afirmó.

Núñez remarcó que San Patricio del Chañar reúne condiciones únicas por su ubicación estratégica como portal de ingreso a la región Vaca Muerta y por el desarrollo de distintas actividades productivas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de San Patricio del Chañar - Oficial (@munisanpatriciodelchanar)

"Nuestra ciudad tiene una matriz productiva diversificada que combina la producción vitivinícola, la fruticultura y la actividad hidrocarburífera. A eso se suman el balneario sobre el río Neuquén, las bodegas que posicionan a nuestra región como referente del turismo del vino y la posibilidad de conocer de cerca la producción frutícola que caracteriza al Alto Valle. Son propuestas pensadas para vecinos, vecinas y turistas de todas las edades", valoró.

Casa Turismo San Patricio del Chañar (3)

El jefe comunal también resaltó las oportunidades que genera el crecimiento de la actividad energética. "La cercanía con uno de los principales polos energéticos del país abre una oportunidad para desarrollar el turismo vinculado a la actividad hidrocarburífera y de negocios, además de seguir potenciando nuestras propuestas recreativas y gastronómicas", señaló.

El nuevo espacio fortalecerá la promoción de los atractivos naturales, productivos y recreativos, como parte de una estrategia de desarrollo económico que busca consolidar al turismo como un sector con potencial de crecimiento.

Finalmente, de la municipalidad destacaron que la nueva Casa de Turismo permitirá promocionar la oferta local, fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y el privado y acompañar el crecimiento sostenido de San Patricio del Chañar. Desde este espacio se difundirá la oferta vinculada al enoturismo, la producción regional, los circuitos naturales, la gastronomía, las actividades culturales y los eventos que distinguen a la localidad.

Casa Turismo San Patricio del Chañar (5)

Por su parte, el delegado de la región Vaca Muerta, Milton Morales, destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el municipio y el sector privado para concretar la nueva infraestructura.

"Es un placer acompañar este tipo de inauguraciones, donde la articulación entre el sector público y el privado resulta fundamental. Esta Casa de Turismo fortalecerá el desarrollo turístico de San Patricio del Chañar y de toda la región, con el potencial que representan el agroturismo, la producción vitivinícola y el crecimiento que genera Vaca Muerta. Este es el resultado de un trabajo conjunto que impulsa infraestructura y nuevas oportunidades para la comunidad", afirmó.

Casa Turismo San Patricio del Chañar (2)

De la apertura de la casa de Turismo, también participaron la vice intendenta Verónica González, la directora provincial de Fortalecimiento de Prestaciones Turísticas y Promoción de la Inversión, el secretario de Desarrollo Económico de la localidad Diego Cumilao, autoridades municipales, concejales, y vecinos y vecinas.