Llegó desde San Juan a Junín de los Andes, robó con un arma con silenciador y fue detenido tras un operativo de nieve

El hombre de 44 años fue detenido en el barrio Primeros Pobladores tras un robo a mano armada. El arma estaba equipada con un silenciador.

Los agentes detuvieron al hombre de 44 años, que llegó a la región desde la provincia de San Juan.

La localidad de Junín de los Andes se vio sacudida por un hecho delictivo de extrema gravedad , cuando un hombre protagonizó un violento robo a mano armada con el uso de un arma de fuego equipada con un silenciador . Tras una investigación policial, el sujeto fue localizado y detenido.

La comunidad local, caracterizada por la tranquilidad y la baja frecuencia de crímenes violentos , quedó conmocionada ante el violento hecho de inseguridad, fundamentalmente por el uso de arma de fuego. A raíz del impacto del caso, la Policía del Neuquén inició una investigación encabezada por la División Brigada de Investigaciones Zona Sur.

Las tareas para identificarlo se desarrollaron en un contexto con condiciones climáticas adversas y la presencia de nieve en diferentes sectores de la localidad. Los investigadores realizaron un minucioso relevamiento territorial, recopilaron testimonios de vecinos y analizaron cámaras de seguridad.

A partir del análisis de los registros fílmicos, las tareas se centraron rápidamente en un hombre de 44 años, oriundo de la provincia de San Juan, cuya presencia orientó las primeras hipótesis. Pese a las condiciones climáticas adversas , los efectivos lograron identificar una vivienda vinculada al sospechoso.

Los agentes secuestraron una bicicleta, presuntamente utilizada en el ilícito.

Los agentes detuvieron al hombre sospechoso oriundo de San Juan

Las tareas de vigilancia y seguimiento discreto, permitieron localizar al hombre buscado. Con esas evidencias, se autorizó un allanamiento que se realizó en las primeras horas de este jueves 13 de agosto. El procedimiento se ejecutó en una vivienda del barrio Primeros Pobladores con el apoyo de los efectivos de la Comisaría N°25.

Los agentes detuvieron al hombre oriundo de San Juan, secuestraron las prendas de vestir presuntamente utilizadas en el ilícito, y decomisaron una bicicleta, que sirvió de transporte para cometer el ilícito.

El hombre de 44 años es acusado de cometer un robo a mano armada con un silenciador.

Encontraron dos armas de guerra tiradas en pleno oeste neuquino: el alarmante dato del hallazgo

Un preocupante hallazgo tuvo lugar el miércoles 12 de agosto, cuando una mujer encontró dos armas tiradas en una calle del oeste neuquino. Las dos municiones fueron entregadas a los agentes de la Comisaría Tercera, quienes dieron intervención a un perito que confirmó que se trataba de dos armas de guerra pertenecientes el Ejército Nacional.

La mujer encontró los dos proyectiles tirados en la vía pública, en inmediaciones de las calles Catriel y Mateu. A partir del llamativo hallazgo, decidió llevarlos hasta la Comisaría Tercera y realizó la entrega voluntaria.

Un impactante hallazgo en pleno oeste neuquino

El Comisario Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, Cristian Cuevas en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Ayer en horas de la tarde se hizo presente una señora con una bolsa de nylon de color blanca conteniendo dos cartuchos tipo cohete de 40cm de alto. Los encontró en la calle e hizo entrega voluntaria de los mismos”.

Se convocó a un perito en explosivos de la División de Tránsito Villa Obrera, quien inspeccionó los elementos y determinó que se trataría de municiones pertenecientes al ejército. Al parecer, uno de ellos conservaría su carga propulsora.

El especialista confirmó que se trata de dos armas del ejército

“Se convocó al perito en explosivos, el comisario Héctor Valdés, se hizo presente, examinó los cohetes y uno de ellos era inerte. Es un cartucho que se utiliza para la práctica en el ejército. El otro cartucho tenía carga propulsora, tenía pólvora, que es lo que hace la propulsión del cohete” indicó Cuevas.

Se trataba de dos cartuchos tipo cohete, de aproximadamente 40 centímetros de altura y 57 milímetros de calibre. El especialista estableció que uno de los elementos era inerte, mientras que el otro presentaba su carga propulsora, aunque esta característica no representa que la munición esté operativa.

Las dos municiones fueron secuestradas y serán destruidas

Ambas municiones fueron secuestradas y quedaron bajo resguardo para avanzar con las medidas de seguridad correspondientes y su posterior destrucción. El peritaje permitió determinar que las armas pertenecían al ejército y que su presencia en vía pública representa un peligro para toda la comunidad.

“Estos elementos fueron hallados en la vía pública, no estaban en poder de nadie, estaban tirados en el suelo, la señora la encontró y lo acercó. Y este tipo de municiones si estuvieran en óptimas condiciones de uso, si es peligroso para la comunidad” concluyó Cuevas.