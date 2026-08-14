El alarmante dato de "los viernes a la tarde" para concretar estafas virtuales en Neuquén

El fiscal Juan Manuel Narváez explicó las principales modalidades de fraude digital, las formas de radicar la denuncia, cómo actúa la Justicia y qué precauciones tomar.

El fiscal de Delitos Económicos sugirió desconfiar de llamadas de números con características que no sean de Neuquén.

Las estafas virtuales crecieron exponencialmente desde la incorporación de billeteras virtuales y la digitalización del dinero, hasta la actualidad que representan una de las principales preocupaciones para la Justicia. El fiscal de Delitos Económicos de Neuquén, Juan Manuel Narváez, explicó cuáles son las maniobras más frecuentes, la forma de radicar la denuncia, las herramientas con las que cuenta la Justicia para resolverlo y las principales recomendaciones para no ser víctima de estos ilícitos.

Una de las maniobras más comunes comienza con la publicación de un producto a la venta en las redes sociales, usualmente en Marketplace de Facebook . El supuesto comprador se contacta con la persona que ofrece el bien y realiza una transferencia por un monto superior al acordado.

“Si ese sale 10.000 pesos , esa persona luego transfiere 100.000 diciéndole que se equivocó en un solo número, y le sigue dando pasos o le da consejos sobre cómo realizar esa devolución hasta que finalmente pueden sacar créditos y hacer otras transferencias”, explicó Narváez.

De esta manera, el engaño termina generando un perjuicio económico muy superior al valor original de producto. La víctima cree que está devolviendo un dinero recibido por error, pero en realidad está habilitando el ingreso virtual a las cuentas bancarias.

Otra modalidad frecuente es la conocida como el “cuento del tío”, que comienza con una llamada telefónica que alerta sobre el “cambio de dólares” o “cambio de numeración de billetes” por una supuesta maniobra bancaria pero totalmente falsa.

El fiscal Narváez realizó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estafas virtuales.

La maniobra de cuento del tío y el cambio de dólares

“Contamos con cuentos de tío, que se genera algún llamado telefónico, luego hay una persona física que va al domicilio a retirar dinero o cuentos de la grúa, que directamente es un contacto virtual y se realiza una transferencia de la víctima hacia el sospechoso”, indicó Narváez.

El fiscal señaló que detrás de estas maniobras suele existir una estructura organizada y con distintos niveles de participación. “Entendemos que siempre es de forma grupal, siempre hay una cabeza que no se deja ver, y tiene sus eslabones que generan este tipo de llamadas o este tipo de contactos”, agregó.

El alarmante dato de los viernes a la tarde

Narváez expuso un preocupante dato sobre las estafas virtuales que se intensifican los viernes por la tarde, ya que los delincuentes aprovechan el cierre bancario. “La persona o la víctima no puede reclamar de manera inmediata, o quizás tiene que esperar hasta el lunes. Es justamente donde aprovechan ese viernes a la tarde y todo el fin de semana para hacerse el dinero los estafadores”, indicó.

El fiscal explicó que una vez que la víctima sufre una estafa virtual, la operación puede dejar rastros que permitan avanzar con la investigación, por esta razón, la víctima debe aportar el mayor detalle posible sobre lo ocurrido.

“Puede general algún tipo de huella digital y esto es lo importante para nosotros, de que la víctima denuncia con tiempo o de manera inmediata, que esa denuncia puede explicar todos los pasos que él hizo”, indicó Narváez.

El fiscal sugirió evitar la venta a través de redes sociales y procurar concretar la transacción por otro medio.

Con esa información, la Fiscalía puede coordinar acciones con la Policía para internar recuperar los fondos. “Puede actuar de manera inmediata para tratar de bloquear el dinero, es decir, congelar el dinero que no llegue a la cuenta destinataria y eventualmente llega a conocer el IP (el número que identifica a cada computadora, celular o dispositivo conecto a una red o dónde está ubicada la otra persona”, agregó.

La denuncia puede realizarse en cualquier momento y de manera online a través del sitio web del Ministerio Público Fiscal. La dirección del sitio web es https://www.mpfneuquen.gob.ar/mpf/index.php/es/. También se puede acudir a la Policía del Neuquén, especialmente al departamento de Delitos Económicos, que recibe este tipo de denuncias y orienta a las víctimas.

Cómo actúa la Fiscalía ante una denuncia

Cuando los sospechosos operan desde otras provincias, la Fiscalía trabaja para individualizarlos a través del Departamento de Delitos Económicos. “Identificando de dónde surge esta llamada, en qué localidad o qué provincia impactó esas llamadas telefónicas, rastreando la titularidad de las cuentas bancarias o las billeteras virtuales donde fue ese dinero” expresó el fiscal.

Entre las recomendaciones, Narváez sugirió evitar las publicaciones de compraventa en redes sociales no reguladas. “El primer consejo es evitar ese tipo de publicaciones y tratar de, eventualmente, procurar venta por otro medio. Y también el que vaya a comprar, también procurar comprar en sitios oficiales”.

Narváez reconoció que identificar páginas falsas no es sencillo, pero destacó el rol preventivo de las entidades bancarias.

Además, pidió desconfiar de llamados y sitios web sospechosos, ya que las principales estafas también surgen durante la comunicación telefónica, ya sea vía WhatsApp o por línea telefónica. “Los consejos principales son siempre sospechar de aquellas llamadas que no sean de la característica de acá en Neuquén, por ejemplo, sospechar aquellos números desconocidos, y también sospechar de las páginas web donde visitamos. Siempre tener la posibilidad de verificar si efectivamente es un sitio oficial, porque justamente los sitios oficiales brindan algún tipo de seguro” indicó el fiscal.

Finalmente, Narváez reconoció que identificar páginas falsas no es sencillo, pero destacó el rol preventivo de las entidades bancarias. “Hay mucha información por parte de los sitios oficiales, también por los bancos, donde cada cliente recibe un mail de su banco y se le advierte sobre las posibles páginas falsas. Ellos también hacen su prevención para que los clientes no caigan en este tipo de estafas” agregó.

Por esta razón, el Fiscal de Delitos Económicos enumeró las principales estafas virtuales que tienen lugar en la localidad, las herramientas digitales que tiene la Fiscalía para identificar a los responsables, las formas de radicar la denuncia y las recomendaciones para evitar ser víctima de estas nuevas formas de robo digitales.