Cocaína y ensañamiento en un homicidio a traición: las últimas horas del hombre arrojado a los chanchos

La Fiscalía formuló cargos por homicidio doblemente agravado a los tres sospechosos de matar a Mario Andrés Forquera. La ausación indica que la víctima fue herida, maniatada y arrojada a los chanchos.

El homicidio de Mario Andrés Forquera llegó a la formulación de cargos contra tres personas con el agravante de enseñamiento y alevosía . La teoría fiscal enmarcada en el consumo de alcohol y estupefacientes durante una reunión en un puesto rural de Senillosa indicó cómo fueron los hechos que terminaron con la muerte de la víctima.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry , quienes durante una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial solicitaron que los tres imputados permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses.

De acuerdo a la investigación preliminar del MPF en conjunto con la Policía provincial, el hecho fue cometido entre el 4 y 5 de julio pasado luego de que la víctima saliera de su casa en Neuquén y se trasladara más de 40 kilómetros hasta un predio ubicado en la zona del Parque Industrial de Senillosa donde solía reunirse con conocidos .

Claudio Espinoza

La discusión por un taladro que terminó en un homicidio

En el lugar, la víctima, los tres imputados Ricardo Javier Cuevas, dueño del predio y a quien la víctima llamaba "compadre", Diego Andrés Zalazar, Daniel Ernesto Di Lena y otro hombre se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes.

En ese contexto, surgió una discusión entre Forquera y R.J.C, luego de que Cuevas le reclamara una herramienta que le había prestado y además, le atribuyera a la víctima el robo de un taladro.

La fiscal del caso sostuvo que esto derivó en la agresión mediante golpes a Forquera de parte de R.J.C y D.A.Z, quienes también ejercieron otros actos.

Lo redujeron, lo desnudaron y le quitaron su teléfono celular.

La secuencia continuó cada vez más violenta. “Continuaron golpeándolo, lo encañonaron colocándole una escopeta en la boca y le provocaron múltiples heridas con dos armas blancas diferentes en sus miembros inferiores y en la zona del abdomen”, precisó la representante del MPF.

Tras la agresión, y con la víctima herida, los tres imputados la arrastraron hacia un sector de corrales de cerdos ubicado en el mismo predio.

En conjunto “lo arrojaron dentro del primer chiquero atado de pies, para que muriera en ese lugar”, señaló la fiscal. Además, le impidieron al otro varón que estaba en el lugar, que lo auxiliara.

Claudio Espinoza

Pensaron que Forquera había sido comido por los chanchos

Inaudi precisó que posteriormente Forquera logró huir de los corrales y se desplazó por el interior del predio, donde murió. Su cuerpo fue hallado el 3 de agosto último, entre retamas y alpatacos, aproximadamente a 340 metros de las casillas que hay en el lugar.

El delito que se les atribuyó a los imputados fue homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, en carácter de coautores.

Como medida cautelar requirió que permanezcan detenidos con prisión preventiva por un plazo de seis meses y que, por el mismo tiempo, la prohibición de intimidar a los testigos por cualquier medio. Argumentó que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Luciano Hermosilla que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Sobre el pedido de prisión preventiva del MPF, el magistrado resolvió fijar la medida pero por cuatro meses, un plazo menor.

Las pistas del homicidio: sangre, ropa y un cadáver en descomposición

La investigación por el presunto homicidio de Mario Andrés Forquera, el hombre de Neuquén de 46 años que permaneció desaparecido durante casi un mes y fue encontrado en una chanchería, comenzó a tomar forma a partir de indicios.

El Coordinador Operativo del Departamento de Seguridad Personal, Héctor Fabián Ramírez, explicó a LM Neuquén Según informó Ramírez Forquera había sido visto por última vez el 3 de julio al salir de su casa de calle Pasaje Montañés al 1400, entre las 0:15 y las 0:30. Todavía algunas personas estaban realizando festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde, en un partido del Mundial de Futbol que terminó 3 a 2 en tiempo suplementario.

A partir de la denuncia radicado el 5 de julio, los investigadores realizaron una serie de entrevistas al entorno que permitió orientar la búsqueda hacia Senillosa donde Forquera tenía conocidos.

"Esta ubicado frente al cementerio nuevo de Senillosa. Hay seis cerdos en total, tiene un rancho, gallinas", detallo y agregó que allí lograron ubicar al compadre de Forquera, que resultaría ser Cuevas. Este sería el "compadre" imputado por ser coautor del delito de homicidio agravado a raíz de una discusión por un taladro.

Las tareas que se llevaron a cabo en el predio de 14 hectáreas tuvieron cierta dificultad por las intensas lluvias que azotaron a la región hasta que apareció una pista decisiva: ropa que pertenecía a Forquera fue encontrada en un sector de cría de cerdos. La vestimenta coincidía con la descripción aportada cuando se denunció su desaparición: una campera roja, un pantalón de jean azul y borcegos marrones.

Durante las distintas diligencias realizadas en el predio, Ramírez aseguró que los investigadores encontraron rastros de sangre en unas maderas.

Luego, encontraron el cadáver en descomposición a 340 metros de la casa o rancho del puesto, dentro del extenso campo.