Eclipse solar total en VIVO: así se vive el fenómeno astronómico

Durante la fase de totalidad, el bloqueo de la luz solar puede provocar un descenso temporal de la temperatura.

La observación directa sin filtros seguros solo resulta posible durante los breves segundos o minutos de totalidad completa.

Este miércoles tiene lugar uno de los eventos astronómicos más esperados del año, se trata de un eclipse solar total 2026. En esta oportunidad, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, al bloquear por completo la luz solar durante algunos minutos. Según la NASA, el eclipse cruzará el hemisferio norte y solo podrá verse en su totalidad desde lugares muy específicos.

Durante la fase de totalidad, el bloqueo de la luz solar puede provocar un descenso temporal de la temperatura, aunque la magnitud varía según el lugar, la hora y las condiciones meteorológicas.

El cambio será más marcado en las zonas donde el eclipse sea total, mientras que en los lugares donde solo se observe de manera parcial el efecto será menor.

Además, el oscurecimiento repentino puede generar cambios momentáneos en el viento, la humedad y otros parámetros de la atmósfera, que vuelven al fenómeno astronómico aún más particular.

Expertos confirmaron que el fenómeno comenzará a las 12:34 de este miércoles y tendrá su punto máximo a las 14:46 horas.

El eclipse solar oscurecerá el cielo durante varios minutos y ofrecerá un espectáculo poco habitual en distintas regiones de Europa.

Este fenómeno implica una alineación de manera perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, lo que produce un efecto visual único: la oscuridad diurna y la revelación de la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. El eclipse ofrece la posibilidad de observar procesos astronómicos poco frecuentes y captar imágenes únicas.

Este miércoles también se registrará la lluvia de meteoros Perseidas

La jornada tendrá un segundo fenómeno: el pico de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas, que coincidirá con el eclipse solar total.

Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, las Perseidas se encuentran activas desde el 17 de julio y continuarán hasta el 24 de agosto.

La lluvia alcanza su punto máximo desde la noche del miércoles 12 hasta la mañana del jueves 13, especialmente entre la medianoche y el amanecer.

Las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra pasa a través de los residuos que deja un cometa o un asteroide que orbita el Sol. Estos restos, que pueden incluir partículas tan pequeñas como granos de arena, dejan un rastro de luz resplandeciente al quemarse en la atmósfera de la Tierra.

Desde dónde se podrá ver el eclipse solar total

El punto máximo del eclipse solar del 12 de agosto se producirá a las 19:46 en España, cerca de Islandia, según el Instituto Geográfico Nacional. En Argentina será a las 14:46, aunque el fenómeno no será visible desde el país.

En España, la fase de totalidad comenzará alrededor de las 20:28, dependiendo de la ciudad, y durará aproximadamente dos minutos.

El recorrido total del eclipse se extiende desde el noreste de Rusia, pasa por el Ártico, abarca el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, la mitad norte de España y un pequeño extremo del noreste de Portugal.

Durante la totalidad, el Sol se transforma en un disco negro rodeado por un halo de luz blanca y filamentos plateados: la corona solar. Esta atmósfera exterior, invisible en condiciones normales, solo puede verse a simple vista durante un eclipse total.

La NASA destaca que la corona revela la dinámica magnética y las temperaturas extremas del Sol, y su estudio permite avanzar en la comprensión de fenómenos como el viento solar.