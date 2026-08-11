Abusó sexualmente de su vecina en Neuquén capital y le dijo "voy a volver": irá a juicio

El acusado ingresó a la vivienda de la mujer en un complejo de departamentos y presuntamente cometió el abuso.

El hombre habría ingresado sin autorización a la vivienda de su vecina y en ese contexto, habría cometido los abusos.

La Justicia de Neuquén juzgará a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en un complejo de departamentos de Neuquén capital . El imputado identificado como M.G.S será juzgado por un tribunal colegiado. La asistente letrada Analía García le atribuyó los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal , con dos hechos y tres hechos en concurso real. La acusación será discutida durante el debate oral.

Según la teoría del caso, Fiscalía intentará probar durante el debate que el imputado abusó sexualmente de una mujer que era su vecina en julio de 2025 , en un complejo de departamentos ubicado en la capital neuquina.

Los abusos se habrían cometido cuando M.G.S ingresó a la vivienda de su vecina con la que había mantenido una reunión momentos antes. En ese contexto, cometió los abusos.

El ataque fue interrumpido por un ruido externo, por esta razón el acusado se retiró del inmueble pero antes de irse prometió volver. Frente a esa situación, la víctima se encerró en la vivienda y permaneció a oscuras. Cuando el hombre regresó y no obtuvo respuesta, finalmente se retiró del lugar.

La asistente letrada Analía García le atribuyó los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal.

Un ruido externo interrumpió el ataque

La Fiscalía sostuvo que la expectativa de pena para los delitos atribuidos supera los tres años de prisión y es inferior a 15 años, por esta razón, García solicitó que el caso sea juzgado por un tribunal colegiado.

Entre las pruebas que serán presentadas durante el juicio se encuentran la declaración de la víctima, testimonios de familiares, testigos, el informe de un médico y una psicóloga, quienes informaron las consecuencias del ataque. Además de la documentación incorporada a la investigación.

El juez de garantías Lucas Yancarelli, a cargo de la audiencia, avaló el planteo de la fiscalía, dispuso la elevación del caso a juicio y dio intervención a un tribunal colegiado, que deberá analizar la acusación y la prueba durante el debate.

El juicio se llevó adelante en la Ciudad Judicial de Cutral Co.

Cutral Co: condenaron a un hombre por abusar de una adolescente en su habitación

La Justicia de Neuquén declaró penalmente responsable a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente, en una vivienda de Cutral Co. El veredicto fue dado a conocer tras dos jornadas de juicio realizadas la semana pasada y la pena será definida en la próxima audiencia. La víctima logró revelar el abuso dos años después del ataque, a raíz de otro episodio ocurrido en el grupo familiar.

A partir de la acusación presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard, el tribunal colegiado declaró culpable a M.A.M por cometer abuso sexual contra una adolescente de su entorno familiar. Los abusos sucedieron durante el verano de 2023 en una vivienda de un barrio de la localidad petrolera.

El abuso sucedió en una vivienda de Cutral Co durante el verano de 2023

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el abuso ocurrió cuando la víctima era menor de 18 años. La adolescente se encontraba sola en la habitación, cuando el imputado conviviente del grupo familiar, ingresó al lugar y cometió el ataque sexual.

Al dar a conocer el veredicto, el tribunal consideró que la Fiscalía acreditó la responsabilidad del imputado y remarcó la consistencia del testimonio de la adolescente. Los jueces destacaron que el relato de la víctima mantuvo la identificación del agresor, el lugar del hecho, el carácter sexual del ataque y la ausencia de consentimiento.

El juicio se llevó adelante en la Ciudad Judicial de Cutral Co. Claudio Espinoza

El imputado forma parte de su grupo familiar

La resolución también valoró el resto de la prueba incorporada durante el debate oral. Entre los elementos se sumaron testimonios de familiares, informes médicos y pericias psicológicas, que acreditaron que el abuso fue cometido contra la voluntad de la adolescente.

Durante el juicio, se informó que la joven contó lo sucedido en 2025, dos años después del episodio. La adolescente reveló el abuso sexual que había sufrido en el contexto de otro episodio sucedido en el entorno familiar.

La adolescente reveló el episodio dos años después

Con el veredicto, el tribunal declaró responsable a M.A.M como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una persona menor de 18 años, mediando convivencia preexistente, figura contemplada en el artículo 19 y 45 del Código Penal.

El tribunal que intervino estuvo integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Juan Pablo Balderrama y por la jueza Carolina González.

La sentencia completa será notificada por escrito a las partes y posteriormente, se abrirá la etapa de determinación de la pena en la próxima audiencia, en la que se debatirá el monto de la condena que deberá cumplir el condenado.

Además de la condena que se le imponga, el condenado será incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (Ripecodis), conforme la normativa vigente.