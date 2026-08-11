Centenario: volvió al banquillo por causa de drogas y sumó más meses de prisión domiciliaria

Un hombre que cumple una condena por narcomenudeo tuvo que responder por otro hallazgo de estupefacientes en su vivienda, en el barrio La Unión.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

Un hombre de Centenario sigue recorriendo los pasillos de la justicia federal neuquina para definir las causas por drogas en su contra . En 2024 recibió una condena de 4 años de cárcel efectiva y, esta semana, se le sumó un castigo por otro hallazgo circunstancial de casi un kilo de marihuana en su vivienda del barrio Unión.

El imputado, que en la actualidad cumple prisión domiciliaria, fue el protagonista principal de una investigación que se abrió el 11 de junio de 2022 cuando el personal de Investigaciones de la Comisaría Quinta de Centenario realizaba un allanamiento en su casa por una causa abierta en la justicia provincial. En esas circunstancias, fueron hallados más de 900 gramos de marihuana.

Tras el secuestro de la droga, el dueño de casa fue informado del inicio de un expediente por infracción a la Ley 23.737. Fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.

El proceso se estiró en el tiempo y el hombre, identificado como Juan Benigno Monsalve, de 43 años, fue condenado primero por una investigación anterior, también por narcotráfico, a 4 años de cárcel efectiva.

La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

En tanto, el hecho de 2022, se definió recién en estas últimas semanas con un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa oficial.

El antecedente de la condena de 2024

La parte acusadora fue la encargada de brindar los detalles del procedimiento que terminó con el secuestro de la droga y el acuerdo que se realizó con el defensor de Monsalve.

Sobre el allanamiento, la fiscal federal recordó que se desarrolló en un domicilio situado sobre calle Natalio Burd, donde vive el acusado.

De forma paralela, repasó sus antecedentes más cercanos, con la condena que le impusieron el 2 de agosto de 2024.

Atenuantes

La representante del MPF consideró varios atenuantes a la hora de pedir el castigo para Monsalve, entre los que se destacó su cumplimiento de las pautas de conducta durante la prisión domiciliaria. Enumeró 24 informes de la DCAEP, que no advirtieron ninguna irregularidad.

Unos 15 frascos de cogollos de marihuana fueron secuestrados.

Finalmente, la fiscalía evaluó que la pena debía ser de un año y que, tras la unificación con la anterior, cumplirá un castigo de 4 años y 8 meses de prisión.

A su turno, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió homologar la propuesta de las partes y destacó que continuará cumpliendo el castigo en su domicilio.

Agregó que deberá notificar al TOF cualquier egreso de su vivienda y que no habrá cambios en los controles que realiza el personal de la DCAEP.

Los reclamos de prisión domiciliaria

En los últimos años, varios condenados por narcotráfico buscan acceder a la prisión domiciliaria. La semana pasada, un hombre de San Martín de los Andes, anticipó que hará el pedido del beneficio.

El proceso en contra del imputado de la ciudad cordillerana se remonta a 2023 luego de que la Policía Federal Argentina confirmó que estaba ligado al narcomenudeo. Tras la investigación respectiva, la causa se definió con un juicio abreviado, donde se resolvió imponerle un castigo de 4 años de cárcel efectiva.

De igual forma, la ejecución de la pena se producirá en un mes y la defensa particular deberá realizar la solicitud de la domiciliaria.