Operativo inédito: el autódromo de Centenario recibe cientos de camiones varados por el cierre de Pino Hachado

El operativo comenzó a medianoche con el traslado de los transportistas que estaban en Autovía Norte, Arroyito y Senillosa. El predio puede recibir hasta 500 camiones.

Habilitaron el autódromo de Centenario para recibir cientos de camiones varados por el cierre de Pino Hachado.

En medio de una contingencia que el Gobierno provincial calificó como “inédita” y de carácter humanitario , Neuquén habilitó en las últimas horas el autódromo de Centenario para concentrar a cientos de camioneros que permanecen varados desde hace varios días por el cierre del Paso Internacional Pino Hachado y las malas condiciones climáticas .

La medida busca sacar a los transportistas de las banquinas, estaciones de servicio y distintos puntos donde habían quedado dispersos, principalmente en el área de la Confluencia. El primer convoy ingresó pasadas las 21:30 del domingo y estuvo integrado por unos 45 camiones . Minutos después comenzó a llegar una segunda tanda.

“Estamos recibiendo los camiones que estaban en Autovía Norte, en la Shell y en la YPF”, explicó desde el lugar Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén , en un vivo de Instagram. La funcionaria encabezó el operativo junto con la Policía provincial y otros organismos.

El autódromo puede recibir hasta 500 camiones

El predio fue preparado especialmente para alojar a los transportistas mientras esperan una mejora en las condiciones de los pasos fronterizos. Según indicó Ortiz Luna, pueden ingresar hasta 500 camiones, aunque la previsión inicial es recibir entre 300 y algo más de esa cifra entre este lunes y el martes.

El lugar cuenta con duchas calientes, baños, provisión de agua y sectores donde los camioneros podrán permanecer en condiciones más seguras. Además, se gestiona la colaboración del Ejército para reforzar la provisión de alimentos.

También se montará un puesto médico avanzado del SIEN, con ambulancias disponibles para atender emergencias y controles sanitarios.

La funcionaria explicó que durante los últimos días ya hubo numerosos transportistas que requirieron atención médica, entre ellos personas con enfermedades crónicas que se quedaron sin medicación o cuadros que se agravaron por la extensa espera. Incluso, señaló que hay familias enteras viajando dentro de algunos camiones.

Sebastián Fariña Petersen

Separan los camiones con sustancias peligrosas

El operativo incluye además un esquema especial de seguridad. Los camiones que transportan sustancias peligrosas son separados de aquellos que llevan cargas convencionales.

Bomberos de Centenario colaboran en esa clasificación, mientras que la Policía del Neuquén mantiene presencia permanente en el predio. Según Ortiz Luna, concentrar a los transportistas en un solo lugar permitirá además mejorar la seguridad y facilitar la asistencia.

Durante los últimos días se habían registrado situaciones complejas en estaciones de servicio, donde incluso algunos camioneros ya no podían utilizar baños, además de dificultades vinculadas al tránsito y la permanencia de vehículos pesados sobre las rutas.

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Más de 1.500 camiones están varados en Neuquén

La magnitud del problema es considerable. De acuerdo con el relevamiento provincial, hay actualmente más de 1.500 camiones detenidos en distintos puntos de Neuquén.

La situación se agravó por dos factores centrales: las dificultades meteorológicas que mantienen complicado el Paso Pino Hachado y el cierre del Cristo Redentor, en Mendoza, que derivó buena parte del tránsito internacional hacia territorio neuquino.

Hasta la noche del domingo, solamente en el Alto Valle se contabilizaban 195 camiones entre Arroyito y Senillosa, 121 en Neuquén capital y otros 30 en Añelo.

Esos vehículos comenzaron a ser reorganizados y parte de ellos serán derivados hacia el autódromo de Centenario.

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Cómo están distribuidos los camioneros en el resto de la provincia

El problema alcanza también a otras localidades. En Las Lajas, uno de los puntos históricamente preparados para recibir transporte de carga ante cierres fronterizos, permanecían alrededor de 260 camiones.

En Cutral Co había unos 360, mientras que en Plaza Huincul se contabilizaban entre 60 y 70 vehículos. En Zapala, en cambio, el panorama es más complejo porque los transportistas quedaron distribuidos en varios puntos de la ciudad, Zona Franca y sectores de la ruta.

Para mejorar esas condiciones, la Secretaría de Emergencias instaló dos tráileres y diez baños químicos en el predio del Monumento al Soldado, cedido con colaboración de veteranos de Malvinas.

También se dispuso asistencia del SIEN y se solicitaron motos de nieve de la Policía para poder llegar a los puntos más complicados.

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“Es una emergencia humanitaria”

Ortiz Luna definió la situación como una “emergencia humanitaria”, debido a la cantidad de personas que llevan varios días detenidas en condiciones de frío extremo. Muchos camioneros cuentan con elementos para cocinar y provisiones propias, pero otros comenzaron a quedarse sin dinero para afrontar tantos días de espera.

“Hoy están en Neuquén y de alguna manera nos vemos en la obligación, como misión humanitaria, de responder”, explicó la funcionaria.

El objetivo principal es evitar que permanezcan sobre las rutas, tanto por las condiciones climáticas como por el riesgo que representan para el resto de los automovilistas.

Sebastián Fariña Petersen

Pino Hachado podría seguir cerrado hasta el miércoles

Mientras avanza el operativo, la expectativa está puesta en cuándo podrá normalizarse el cruce hacia Chile. Según Ortiz Luna, no se espera que Pino Hachado pueda abrir antes del miércoles, aunque todo dependerá de la evolución del tiempo y del estado del corredor.

Vialidad Provincial dispuso maquinaria, equipos y personal para trabajar en el despeje cada vez que las condiciones meteorológicas lo permitan. Además, el Gobierno neuquino mantuvo contactos con autoridades nacionales y chilenas para intentar acelerar el tránsito una vez que el paso pueda volver a habilitarse.

Entre las alternativas planteadas se encuentra establecer franjas horarias diferenciadas para los camiones que ingresan y salen de la Argentina, dando prioridad inicialmente a quienes esperan del lado neuquino. Según el cálculo provincial, Neuquén tiene unos 1.500 camiones varados, mientras que del lado chileno habría entre 600 y 700.

También se analiza la posibilidad de realizar trámites de Aduana y Senasa en Zona Franca de Zapala y en Las Lajas, para agilizar los procedimientos antes de llegar a la frontera.

La expectativa oficial es que, una vez rehabilitado Pino Hachado y si prosperan las medidas propuestas, puedan cruzar al menos 200 camiones por día. Esa cantidad permitiría comenzar a descomprimir una situación que ya lleva varios días y que obligó a transformar, de manera excepcional, el autódromo de Centenario en un enorme centro de asistencia para transportistas.