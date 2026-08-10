La "Lluvia de las Perseidas" es uno de los eventos astronómicos más esperados. Cuándo será su punto máximo y cómo disfrutarlo.

Científicos anunciaron una lluvia de estrellas para el 12 de agosto: desde dónde se podrá ver

Para los fanáticos de la astronomía , agosto presentará uno de los eventos más esperados del año. Se trata de la conocida como "Lluvia de las Perseidas" , la lluvia de estrellas más famosa y más intensa que se puede registrar. Si las condiciones climáticas acompañan, podrá verse desde varios puntos del planeta, aunque con distintos matices.

El evento tiene un amplio periodo de actividad, yendo del 17 de julio al 24 de agosto, pero alcanzará su punto máximo entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13, cuando decenas de estrellas fugaces aparezcan en el firmamento. El fenómeno contará con un aliado ideal: la Luna nueva , que dejará el cielo mucho más oscuro y permitirá apreciar con mayor claridad el paso de los meteoros.

Según precisó la NASA , bajo cielos oscuros será posible apreciar entre 25 y 50 meteoros. Estos fragmentos espaciales ingresarán a la atmósfera a velocidades de entre 50 y 59 kilómetros por segundo. Al rozar el aire a unos 100 kilómetros de altura, superarán los mil 600 grados y generarán destellos luminosos con llamativas estelas de colores.

La "Lluvia de las Perseidas" podrá apreciarse con más intensidad entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13.

Desde dónde podrá verse la lluvia de estrellas de agosto

Este año, las Perseidas podrán verse con claridad en el cielo nocturno desde el Hemisferio Norte. Esto incluye países de América del Norte, Europa y gran parte de Asia, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y el cielo permanezca despejado.

En el Hemisferio Sur, incluida la Argentina, también podrían observarse algunos meteoros, aunque en una cantidad considerablemente menor debido a la posición desde la que se aprecia la constelación de Perseo.

Dentro de nuestro país, las provincias del norte y centro, como Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza y la región de Cuyo, tendrán las mejores perspectivas orientando la vista hacia el horizonte septentrional. Según trascendió, la franja horaria más destacada para disfrutar del fenómeno será entre las 3 y las 6 AM del jueves 13, justo antes de las primeras luces del amanecer.

La lluvia de estrellas se verá con más intensidad en el Hemisferio Norte.

Qué son las Perseidas

Esta lluvia anual de meteoros se produce cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle -descubierto en 1862- durante su recorrido alrededor del Sol. Al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, esos pequeños fragmentos de roca y polvo se calientan por el rozamiento con el aire y se desintegran, generando destellos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

Su nombre proviene del radiante, es decir, el punto en el cielo desde donde parecen provenir los meteoros. En esta ocasión, se trata de la constelación de Perseo. No se requieren telescopios ni binoculares para verla. La mejor forma de captar los meteoros es a simple vista desde zonas rurales o de montaña, alejadas de la contaminación lumínica de los centros urbanos.

La lluvia de estrellas se genera por las partículas dejadas por el paso del cometa Swift-Tuttle.

Las recomendaciones de la NASA para disfrutar del fenómeno

En su apartado “¿Qué pasa en el cielo éste mes?”, la agencia espacial estadounidense dio algunas recomendaciones para apreciar la lluvia de estrellas de la mejor manera. Algunas de ellas son: