El eclipse más largo del siglo: ¿Cuánto durará y cuándo será?

En esa jornada el día se convertirá en noche y la franja de totalidad será relativamente estrecha. Los recaudos para ver un eclipse solar.

El eclipse solar oscurecerá el cielo durante varios minutos y ofrecerá un espectáculo poco habitual.

Los eclipses siempre llaman la atención de muchos amantes de todo lo relacionado con la astronomía y hay uno que será solar y ocurrirá dentro de poco más de un año que ya está dando que hablar debido a que es considerado como el más largo del siglo y millones de personas podrán presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de las últimas décadas.

Este eclipse será el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna sumirá brevemente a partes de la Tierra en la oscuridad y el mismo es significativo no solo por su extensión geográfica, sino también por su duración, ya que, en su punto máximo, es decir, el momento en que el Sol queda completamente oculto, durará aproximadamente 6 minutos y 23 segundos , el eclipse más largo observado en tierra firme en el siglo XXI.

Así lo indicó un informe de The Economic Times al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que, en comparación, el eclipse solar del 8 de abril de 2024, visible en toda Norteamérica, duró un máximo de 4 minutos y 28 segundos , mientras que, según los expertos, la totalidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027 no será sorpresiva.

La singularidad del eclipse solar del 2 de agosto reside en la alineación casi perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol. Debido a la órbita elíptica de la Luna, esta se encontrará relativamente más cerca de la Tierra, lo que le permitirá bloquear completamente el Sol y proyectar una amplia sombra de aproximadamente 258 kilómetros de ancho que se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

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Esta rara alineación hace que la franja de totalidad sea inusualmente amplia y duradera, abarcando alrededor de 1,5 millones de millas cuadradas (2,5 millones de kilómetros cuadrados), aunque esto representa solo una fracción de la superficie terrestre.

Dónde se verá el eclipse total

Para presenciar el eclipse en todo su esplendor, es necesario encontrarse dentro de la trayectoria de la totalidad, preferiblemente en zonas con poca nubosidad. Algunos lugares ideales para observarlo son Tarifa, España (el punto más austral de Europa), playas de Túnez o Luxor, Egipto, una ciudad histórica repleta de templos antiguos

Estos lugares ofrecen no solo vistas despejadas, sino también un rico contexto cultural que complementa la experiencia celestial. Entre los momentos más esperados destacan las llamadas “perlas de Baily”, pequeños destellos luminosos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas del relieve lunar poco antes y después de la totalidad.

Momentos más tarde surge el famoso “anillo de diamante”, un efecto visual que deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, creando una imagen similar a una joya resplandeciente en el cielo.

Eclipse. Durante el eclipse solar, la Luna se ve pasar frente al Sol.

Los recaudos que hay que tomar para verlo

En tanto, los especialistas recuerdan que la observación del eclipse requiere medidas de seguridad, por lo que será necesario utilizar gafas certificadas para eclipses durante todas las fases parciales, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños oculares permanentes. Las medidas de seguridad recomendadas incluyen: