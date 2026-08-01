¿Condena leve? Abusó de su hija desde que tenía un año y medio durante dos años e irá a prisión

El Tribunal condenó a un padre por abusar sexualmente de la víctima durante dos años. La sentencia fue agravada por el vínculo y la convivencia.

La Justicia neuquina lo condenó a tres años y cuatro meses de prisión efectiva.

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a 3 años y 4 meses de prisión por abusar sexualmente de su hija desde que tenía un año y medio hasta la edad de tres años y medio. Los ataques contra la integridad sexual de la menor sucedieron entre 2021 y mediados de 2023 en el barrio Toma Argentina de Neuquén capital.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo , quienes condenaron al padre de la niña a tres años y cuatro meses de prisión efectiva . La sentencia fue agravada por el vínculo y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de edad.

El tribunal consideró acreditado que los hechos ocurrieron entre octubre de 2021 y agosto de 2023 en el barrio Toma Argentina, en la zona norte de Neuquén capital . En mayo de este año, el imputado había sido declarado responsable por el delito de abuso sexual simple continuado , agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia en una vivienda en común.

Al momento de fijar la pena, los magistrados evaluaron que el Código Penal establece una pena de entre tres y diez años de prisión para este delito. La Fiscalía había solicitado una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, la querella por su parte solicitó cuatro años de cárcel.

Mientras que la defensa requirió una pena de 3 años de prisión condicional.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo.

La condena tuvo como agravante el vínculo y como atenuante la falta de antecedentes penales

Como principales agravantes, los jueves consideraron la gran diferencia etaria y la naturaleza de la acción, en este sentido se consideró agravante la relación filial y la prolongada duración en el tiempo de los abusos. Como atenuante se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales del acusado.

Además de la pena de prisión efectiva, los jueces ordenaron la inscripción del imputado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

los jueces ordenaron la inscripción del imputado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

El condenado fue inscripto en el registro de abusadores sexuales

Luego de la lectura de la sentencia, por pedido de la Fiscalía y habiéndose incrementado con este veredicto el riesgo de fuga, el juez Marco Lupica Cristo determinó como medidas cautelares la prohibición de salir del país para el acusado y no podrá tomar contacto con la víctima o con su madre a través de ningún medio.

Además, deberá presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a su domicilio hasta que la sentencia quede firme y sea trasladado a un centro de detención.