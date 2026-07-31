Allanamiento en Centenario: detienen a un joven por amenazas armadas y secuestran una pistola 9 mm

Un hombre mayor de edad fue demorado por el personal de la Comisaría 52°. Los agentes secuestraron un cargador y 25 municiones.

Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad.

Un joven fue demorado en un allanamiento realizado en el barrio Vista Hermosa de Centenario . El procedimiento se ejecutó en el marco de una investigación por un caso de lesiones y amenazas con arma de fuego que tuvo lugar en el barrio Procrear de la misma localidad.

El operativo fue realizado por el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II , en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 52° , bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y que culminó con resultados positivos.

Durante la diligencia judicial, los efectivos identificaron a los ocupantes del inmueble y demoraron a un hombre mayor de edad , presuntamente vinculado al episodio de la causa que se investiga. Los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros , un cargador y 25 cartuchos del mismo calibre , elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

El procedimiento se originó a partir de dos denuncias radicadas durante el mes de junio en la Comisaría 52°, relacionadas con un episodio de amenazas con un arma de fuego que derivó en lesiones, que sucedió en el barrio Procrear de la ciudad de Centenario. La investigación derivó en el allanamiento que permitió la detención de un hombre involucrado en la causa.

Durante el allanamiento se secuestró un arma 9 mm.

Nene de 3 años baleado en la nuca: cómo avanza su salud y qué pasó con el demorado

El nene de 3 años que recibió un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido en Plottier evoluciona favorablemente tras haber sido sometido a una cirugía en el Hospital Provincial Castro Rendón. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2, cuando el pequeño sufrió una grave lesión por un presunto accidente con el arma calibre 6,5 milímetros.

Debido a la gravedad de la herida, el niño fue trasladado de urgencia desde el hospital de Plottier al Castro Rendón en la capital provincial, donde permaneció internado con riesgo de compromiso medular.

Este jueves por la tarde, las autoridades de Salud y la Justicia brindaron más detalles respecto a la situación del niño y el detenido señalado como autor del disparo.

Maria Isabel sanchez

En un primer momento, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, que incluso ordenó el secuestro del arma y diversas medidas de prueba para reconstruir cómo ocurrió el episodio.

El niño fue operado y permanece estable

Este jueves, el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó que el pequeño fue intervenido quirúrgicamente y que la operación permitió retirar el proyectil.

"El paciente fue intervenido quirúrgicamente, se logró retirar el proyectil y se encuentra estable, internado en el área de Pediatría. No presenta lesiones neurológicas", señala el parte médico oficial.

De acuerdo con la información brindada por la médica de guardia del hospital de Plottier, el niño había ingresado cerca de las 15:15 del miércoles acompañado por dos mujeres. Presentaba una herida en el cuello con riesgo de compromiso medular, por lo que fue estabilizado y derivado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la capital neuquina.

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron hoy que el niño continuará internado para controlar su evolución.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, están trabajando en la búsqueda de información sobre el salvaje hecho. Sebastián Fariña Petersen

La Fiscalía cambió la calificación de la causa

La evolución favorable del pequeño modificó el rumbo de la investigación judicial. En un primer momento, intervino la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Lorena Juárez y del asistente letrado Maximiliano Jávega.

Durante la noche del miércoles se realizó un allanamiento con habilitación especial de horario, alrededor de las 21, en el que se secuestró el rifle de aire comprimido presuntamente utilizado.

Fuentes judiciales indicaron que se trata de un arma de aire comprimido calibre 6,5 milímetros que funciona mediante un sistema de carga con inflador. El arma será sometida a peritajes para determinar su funcionamiento, su capacidad de disparo y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Claudio Espinoza

En las últimas horas el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el expediente pasó a la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, ya que el niño se encuentra fuera de peligro.

En ese contexto, el hombre de 43 años que sería el novio de la abuela del niño y que permanecía demorado, fue notificado por el delito de lesiones graves y posteriormente recuperó la libertad.