Un nene de 3 años recibió un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido y fue operado de urgencia

El pequeño, oriundo de Plottier, fue trasladado al hospital Castro Rendón. El autor del disparo habría sido el novio de la abuela, quien se encuentra detenido.

Un nene de 3 años de Plottier permanece internado en el hospital Castro Rendón tras recibir un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido calibre 6,5 milímetros. Debido a la gravedad de la lesión, el pequeño debió ser intervenido quirúrgicamente y, hasta este jueves por la mañana, la Fiscalía aguardaba la evolución de su estado de salud para definir cómo continuará la investigación.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2 de Plottier . Según el parte policial, alrededor de las 16.30 la Comisaría Séptima tomó conocimiento de que un menor había sido trasladado desde e l hospital de Plottier al Castro Rendón con una lesión compatible con un disparo de arma de aire comprimido en la zona cervical.

De acuerdo con la información brindada por la médica de guardia, el niño ingresó al hospital de Plottier cerca de las 15.15 acompañado por dos mujeres. Presentaba una herida en el cuello con riesgo de compromiso medular , por lo que fue estabilizado y derivado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la capital neuquina.

La Policía de Plottier se encuentra trabajando en el lugar del hallazgo del cuerpo.

En una primera reconstrucción de los hechos, la madre del menor manifestó que el novio de la abuela del niño se encontraba manipulando y limpiando un rifle de aire comprimido cuando se produjo el disparo que impactó en la nuca del pequeño. Sin embargo, desde la Fiscalía aclararon a LM Neuquén que esa versión forma parte de la investigación y que, por el momento, no puede afirmarse que se haya tratado de un accidente.

Investigación de la Fiscalía

Ante la gravedad inicial del caso, intervino la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Lorena Juárez y del asistente letrado Maximiliano Jávega. Durante la noche del miércoles se realizó un allanamiento con habilitación especial de horario, alrededor de las 21, en el que se secuestró el rifle de aire comprimido presuntamente utilizado.

Fuentes judiciales indicaron que se trata de un arma de aire comprimido calibre 6,5 milímetros que funciona mediante un sistema de carga con inflador. El arma será sometida a peritajes para determinar su funcionamiento, su capacidad de disparo y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Claudio Espinoza

La investigación continúa además con la toma de testimonios y la recopilación de otras pruebas. El hombre (43) que manipulaba el rifle permanece demorado mientras la Fiscalía analiza los elementos reunidos y define si corresponde formular cargos y bajo qué calificación penal.

La evolución médica del niño será determinante para el rumbo de la causa. Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que, mientras exista riesgo de vida, la investigación continúa en la órbita de la Fiscalía de Homicidios. En caso de que los médicos confirmen que el menor se encuentra fuera de peligro, el expediente podría pasar a la Fiscalía de Acción Genérica, ya que la figura penal cambiaría, aunque ello no implica que el hecho revista menor gravedad.

Este jueves una médica forense debía evaluar personalmente el estado del pequeño y analizar la documentación clínica para establecer si el riesgo de vida persiste. Esa información, junto con los resultados del peritaje sobre el rifle y las entrevistas realizadas en las últimas horas, será clave para resolver la situación procesal del hombre investigado y determinar los próximos pasos de la causa.