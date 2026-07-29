De Mariano Moreno a la nieve: 50 chicos cumplieron el sueño de conocer Caviahue

Invitados por el municipio, disfrutaron de las instalaciones del centro invernal en el cierre del receso escolar. Los anfitriones también los agasajaron.

Un día a puro disfrute de los niños de Mariano Moreno en Caviahue.

Hay lugares donde la nieve no es un visitante. Es casa. Es paisaje cotidiano. Es parte de la identidad. Caviahue es uno de esos pueblos. Conocido como "el pueblo nieve", vive el invierno con araucarias blancas, con la base del centro de esquí llena de vida, con el frío que une y el sol que pega fuerte sobre los pehuenes.

Hay otros lugares, como Mariano Moreno , donde la nieve es excepción. Por la altura, por el clima, por la geografía. Y por eso, cuando llega, se vuelve fiesta. Pero cuando no llega, hay que salir a buscarla.

Esa fue la idea que movió a la gestión municipal de Mariano Moreno durante estas vacaciones de invierno: que ningún chico se quede sin conocer la nieve. Que ningún joven deje pasar la oportunidad de vivirla, tocarla, tirarse en culipatin y volver a casa con los cachetes rojos y el corazón lleno.

Así nació un viaje que fue mucho más que un paseo. Fue gestión, fue coordinación, fue trabajo interinstitucional.

Una oportunidad para vivir la nieve

En las fotos se ve todo: más de 50 chicos de Mariano Moreno y Los Hornos en la base del Centro de Esquí de Caviahue.

Pantalones y camperas de colores, trineos naranjas, guantes hasta el codo. Algunos subiendo cuesta arriba en fila india, otros tirándose y riendo, otros jugando cerca de la construcción de piedra con la bandera argentina flameando al fondo. El bosque de pehuenes cubierto de blanco como marco.

No fue casualidad. Fue decisión política.

"Durante estas vacaciones de invierno, la gestión de nuestro intendente Javier Huillipan decidió invertir en nuestros niños, jóvenes y adultos mayores, brindándoles experiencias únicas", explicó Yanina Huillipan, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Mariano Moreno.

Y esa inversión fue integral: no solo contempló el transporte, sino también la indumentaria necesaria para que todos pudieran participar y disfrutar de manera segura. Antes de llegar a Caviahue, el grupo hizo una parada en Zapala para retirar los equipos de nieve.

"Cuando los recursos se administran con responsabilidad alcanza para hacer un poco de todo, y así venimos haciéndolo desde hace unos años", agregó Huillipan.

Un viaje anterior había permitido una visita al monumento a Messi en Cutral Co, como parte de la búsqueda de fortalecer el sentido de identidad y el orgullo por nuestra argentinidad.

Trabajo mancomunado

Llegar a Caviahue y que todo funcione no fue magia. Fue trabajo conjunto.

Al arribar, el grupo fue recibido por personal de la municipalidad local, que les brindó una cálida bienvenida y les ofreció el almuerzo en las instalaciones municipales. Después, a la nieve: juegos, diversión y horas de disfrute en la base del centro invernal.

De regreso, ya en el salón, los esperaba lo mejor del invierno neuquino: chocolate caliente con tortas fritas y facturas.

"Estamos contentos de haber recibido a este grupo de niños y adolescentes de la localidad de Mariano Moreno aquí en nuestra villa. Que puedan disfrutar de las bondades turísticas que tiene, paisajísticas, pero también aprovechar la base del centro de esquí para hacer algún tipo de actividad y poder conocer más que nada de nuestra provincia", expresó Oscar Mansegosa, intendente de Caviahue.

Y cerró con una frase que resume el espíritu del encuentro:

"Esto es parte de nuestras tareas: recibir no solamente a niñas y adolescentes, sino también a grupos de tercera edad de distintos lugares de la provincia. Estamos muy felices de poder colaborar a que la gente pueda conocer".

Desde Mariano Moreno también hubo agradecimiento: "Agradecemos especialmente al intendente Mansegosa y al equipo de la municipalidad de Caviahue por la hospitalidad, el acompañamiento y el cálido recibimiento brindado a nuestros niños y niñas, haciendo posible que vivieran una experiencia inolvidable", enfatizó Yanina Huillipan.

Jugar y conocer

Esta experiencia dejó tres datos que no son menores: 1). Más de 50 chicos pudieron acceder por primera vez o reforzar su vínculo con la nieve. 2). Se garantizó indumentaria y seguridad para que nadie se quede afuera por falta de recursos. 3). Se fortalecieron lazos entre municipios, entendiendo que el turismo social y el derecho a la recreación también se construyen entre gestiones.

Porque no es lo mismo ver la nieve en una foto que sentirla en la cara. No es lo mismo que te cuenten Caviahue a poder caminarlo, a poder tirarte, a poder compartir con otros chicos.

En un contexto donde muchas veces lo urgente tapa lo importante, esta salida recuerda algo clave: invertir en infancias es invertir en futuro. Y hacerlo de manera coordinada entre municipios, potencia el resultado.

Así se vivió esta maravillosa aventura en Caviahue. Con frío en las manos y calor en el pecho. Con nieve en las botas y orgullo en el alma.