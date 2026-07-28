El servicio de agua potable comienza a normalizarse en Chos Malal y Andacollo.

El EPAS informó que continúa trabajando para recuperar la producción de agua potable luego de las lluvias, el viento y la nieve que afectaron la Región del Alto Neuquén.

El servicio de agua potable en las localidades de la Región del Alto Neuquén avanza hacia su normalización tras el fuerte temporal que durante el fin de semana provocó un aumento extraordinario de la turbiedad en los ríos Neuquén y Curi Leuvú , además de afectar los canales de captación de agua .

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informaron que este martes 28 de julio la prestación continúa siendo intermitente en Chos Malal y Andacollo, priorizando el abastecimiento de los centros de salud y garantizando el suministro en determinados horarios para que los vecinos puedan almacenar agua y cubrir las necesidades esenciales.

En Chos Malal, durante la madrugada fue posible habilitar la cisterna central, lo que permitió abastecer distintos barrios durante cinco horas. Posteriormente, el servicio debió interrumpirse nuevamente debido a que el ingreso de agua por los canales sur y norte, sumado a la producción desde el río Neuquén , continúa siendo inferior a la habitual y no permite mantener los niveles de reserva.

La Municipalidad de Chos Malal realizó tareas de desembanque en los canales de ingreso de agua, lo que posibilitó recuperar parcialmente el caudal y mejorar la producción. Desde el organismo señalaron que estas acciones reflejan un escenario más favorable que el registrado el lunes.

El abastecimiento principal continúa dependiendo del bombeo desde el río Neuquén, donde los elevados niveles de turbiedad obligan a un proceso de potabilización más lento, reduciendo la producción disponible, aunque permite garantizar una entrega diaria a la comunidad para que puedan almacenar agua en el tanque domiciliario y cubrir las necesidades básicas.

Cómo continúa la situación en Andacollo

Por otro lado, en Andacollo, la situación es estable. El personal intensificó las tareas en la planta potabilizadora para disminuir la turbiedad del agua ingresante y, con el funcionamiento del bombeo principal junto al aporte de los pozos filtrantes, la distribución mejoró de manera considerable.

Por su parte, en Taquimilán el servicio se presta desde los pozos ubicados en la localidad, sin poder inyectar agua a la planta potabilizadora desde el acueducto proveniente del río Neuquén. Si bien hay una merma en la producción de agua potable, por la temporada de invierno, donde los consumos son menores, la afectación del servicio es mínima.

Mientras continúan las tareas para restablecer completamente el servicio, el EPAS solicitó a la población hacer un uso responsable del agua y preservar las reservas almacenadas en los tanques domiciliarios. Ante inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del organismo al 0800-222-4827.