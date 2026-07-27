El sindicato petrolero crece con un nuevo complejo médico y recreativo en Cinco Saltos

El gremio compró el terreno para desarrollar una nueva sede para los trabajadores. Los detalles del proyecto.

Los afiliados al sindicato petrolero contarán con una nueva sede de atención médica, farmacia y otras prestaciones en Cinco Saltos , tras la decisión del gremio de comprar un terreno en el centro de esa localidad. Una vez que se construyan las instalaciones, el espacio ofrecerá servicios médicos a todos los habitantes de la localidad y permitirá que los afiliados se ahorren traslados a otros centros de salud.

A través de un comunicado, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció que adquirió un terreno en pleno centro de Cinco Saltos, donde proyecta construir consultorios médicos, una farmacia, un salón de usos múltiples y una sede gremial.

El lote está ubicado sobre calle Ameghino, (entre Italia y España) frente a un hipermercado, en una zona céntrica, de fácil acceso y alta circulación. La localización permitirá acercar prestaciones de salud y servicios sindicales a los trabajadores petroleros y sus familias, además de ampliar la presencia institucional de la organización en Río Negro.

“Compramos un terreno amplio, de casi media manzana, para que los compañeros de toda esta zona de Río Negro puedan tener cerca consultorios, una farmacia, un espacio recreativo y una sede gremial”, afirmó el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci. Según explicó, el proyecto responde a un compromiso asumido con los afiliados de Cinco Saltos y de las localidades cercanas.

La organización ya trabaja en el proyecto ejecutivo para iniciar la obra en el menor plazo posible. El complejo contará con consultorios destinados a la atención médica ambulatoria en distintas especialidades, con profesionales de primer nivel, para facilitar tareas de prevención, diagnóstico y seguimiento sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La farmacia estará integrada a la red de 12 locales que ya administra la Mutual y facilitará el acceso a medicamentos, insumos médicos y productos de primera necesidad. El salón de usos múltiples será destinado a actividades institucionales, sociales, culturales y recreativas para los afiliados, sus familias y la comunidad cincosaltense.

Rucci explicó que la adquisición permitirá reducir los traslados que actualmente deben realizar muchos trabajadores de Río Negro hacia Neuquén para acceder a atención médica o efectuar trámites sindicales.

“Era un pedido que los compañeros venían haciendo desde hace mucho tiempo. Para nosotros es importante cumplir con la palabra empeñada y garantizar que tengan los servicios más cerca de sus casas”, sostuvo.

El dirigente confirmó además que una de las tres nuevas ambulancias de última generación adquiridas por el Sindicato será destinada a Cinco Saltos para fortalecer la capacidad de atención y respuesta en la zona.

Por su parte, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, destacó: “Es una alegría muy grande porque esta compra permitirá llevar a Cinco Saltos recursos y servicios que la localidad necesita. Los consultorios no estarán destinados solamente a los afiliados, sino que también podrán brindar respuestas a la comunidad”, expresó.

La adquisición se suma al plan de expansión de infraestructura que desarrolla el sindicato en localidades como 25 de Mayo, San Patricio del Chañar, Añelo y Neuquén, con centros médicos, sedes gremiales, espacios de capacitación e instalaciones logísticas.

“Tenemos muchos frentes abiertos, pero avanzamos con seriedad, responsabilidad y una administración ordenada. No asumimos compromisos si no tenemos la seguridad de poder cumplirlos”, concluyó Rucci.