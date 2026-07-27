Gas para la población de Añelo: la novedad que dio Rolando Figueroa

El gobernador presentó un informe en el Colegio de Ingenieros de Neuquén donde se refirió a las obras que se llevan adelante para "terminar con una injusticia".

El gobernador Rolando Figueroa destacó este lunes que desde el inicio de su gestión se trabaja desde el Gobierno para terminar con “una injusticia que dolía”, como es la falta de gas en Añelo , Rincón de los Sauces y otras localidades neuquinas. Una deuda que siempre marca el mandatario provincial.

“Recibimos una provincia que hoy trabaja por sustituir importaciones y por vender gas a todo el mundo, pero a su vez no tenía gas en Añelo, Rincón de los Sauces o en muchas regiones. Esa es una realidad que termina doliendo”, señaló Figueroa durante un informe de gestión que brindó ante el Colegio de Ingenieros .

Allí explicó que “en Añelo, ya llegamos a tener la potencia como para poder llegar a todos los domicilios”.

“En septiembre vamos a multiplicar por ocho la capacidad que hemos heredado de gas en Añelo”, remarcó el gobernador y añadió que “también vamos a abastecer la zona industrial y terminar un ducto nuevo”. Además, informó que “hemos terminado el proyecto ejecutivo para hacerlo en Rincón de los Sauces, que es una localidad que tiene problemas con el gas natural”.

Rolando Figueroa con el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, Marcelo Fernández Dotzel.

Gas en el norte de la provincia: cómo marchan los trabajos

Por otra parte, el gobernador Figueroa destacó las obras que se ejecutan en el norte de la provincia para llevar el servicio de gas y “trabajar sobre esa injusticia”. “Hicimos con Hidenesa un ducto de gas hasta Guañacos, llegamos hasta Los Miches, a la comunidad Antiñir Pilquiñán, seguimos hasta Nahueve y después pasamos hacia Las Ovejas, donde estamos llegando ahora y existe una planta”, detalló y adelantó que en diciembre se prevé llegar a Varvarco y Manzano Amargo.

Dijo que mientras se trabajaba “en este proceso de sustitución de importaciones y poder llegar a distintos lugares también del Cono Sur con el gas, los vecinos del norte de Neuquén, cuando de Guañacos o de Los Miches iban a la cordillera a arrear los archivos, tenían que saltar el gasoducto que decía ‘Gas a Chile’”.

“Llegaban a su casa y ponían un tronquito en la leñera”, graficó.

Rolando Figueroa presentó un informe de gestión ante el Colegio de Ingenieros.

Comentó que las plantas de GLP de las localidades donde se está llegando con este proyecto “son reubicadas”. “Una planta la estamos reubicando en Moquehue, otra va a ir a Chorriaca, otra a Paso Aguerre y así sucesivamente. La idea es que en cada lugar nos podamos calefaccionar con el gas adecuado”, manifestó.

La logística donde no hay plantas de GNL

“En los lugares donde no hay generación mediante plantas, vamos a ir con garrafones, donde hay familias y viviendas aisladas, vamos a ir con garrafas y también potenciadas con estufas alimentadas mediante pellets, que ya lo estamos produciendo en Corfone en Junín de los Andes con una maquinaria que hemos comprado a Italia”, agregó el gobernador.

Por último, Figueroa recordó que a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN) se otorgó un préstamo a la empresa Camuzzi Gas del Sur “para que potencie el Gasoducto Cordillerano en las plantas de Alto Río Senguer y hoy ya tenemos la gente del Sur que puede pedir factibilidad para poder conectarse”. Esa es otra gestión que podría cambiar todo el abastecimiento del fluido en la provincia.