El servicio de gas llegó a más familias de Añelo, que también suma un centro comunitario y un mamógrafo

El gobernador Rolando Figueroa inauguró una obra de red que beneficia a 216 hogares y 14 manzanas de la localidad, símbolo de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este viernes en Añelo una obra que permite llevar gas a 216 familias del sector de la Meseta. Con el tendido de 4.600 metros de cañería, se amplió la red para llevar el servicio a 14 manzanas de la localidad, incluido un centro de salud.

“Estamos muy contentos de seguir avanzando en todas estas obras de infraestructura”, señaló el gobernador y destacó la importancia de “poder llegar a todas las familias que aún les falta el servicio de gas”.

“ Vamos a habilitar próximamente el gasoducto que hemos culminado con YPF. Eso nos va a permitir seguir avanzando en la provisión de gas a estas familias que lo han esperado mucho”, aseguró el mandatario provincial.

Por último, Figueroa felicitó al intendente “por todo el trabajo que venís realizando” y destacó la tarea de “los trabajadores de Hidenesa, que trabajan todos los días para lograr estas realidades tan necesarias”.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet aseguró que la inauguración de la obra es cumplir con “los compromisos sociales con la comunidad, que se anunciaron en campaña y que hoy los estamos terminando de efectivizar”.

Destacó la importancia de “darle obras de infraestructura a nuestra comunidad” y remarcó que “el gas natural, una demanda importante que tenía Añelo durante muchos años, hoy se ve concretado”.

EL GAS PRIMERO PARA LOS NEUQUINOS



216 nuevas conexiones de gas a familias y al centro de salud de la meseta de Añelo, gracias al trabajo de Hidenesa.



Cuando iniciamos la gestión, más de mil hogares aún no tenían este servicio esencial. Hoy estamos cada vez más cerca de alcanzar…

Añelo suma un Centro de Día Comunitario y un mamógrafo

Además, el gobernador Rolando Figueroa inauguró un Centro de Día Comunitario en Añelo y participó de la puesta en funcionamiento de un mamógrafo en el hospital de la localidad, el primer equipamiento de este tipo en la Región Sanitaria de Vaca Muerta.

“Inauguramos un centro de día, que servirá como espacio para el cuidado de la salud mental, y fue construido a través de Corfone SA y Pluspetrol”, explicó el gobernador. Además, destacó que, al comenzar la gestión, “detectamos que la principal causa de muerte en mujeres en esta región era el cáncer de mama. Sin embargo, no se contaba con la tecnología necesaria para realizar diagnósticos tempranos”.

“Hoy eso cambió: el sistema público de salud de Neuquén ya dispone de un mamógrafo en cada región sanitaria, lo que nos permite ampliar la cobertura, aumentar la cantidad de estudios y brindar una atención más accesible y equitativa para toda la comunidad”, finalizó Figueroa.

De qué se trata el Centro de Día de Añelo

Las acciones para poner en marcha el nuevo espacio de salud mental se realizaron de manera conjunta entre el sector público y privado, con la colaboración de la empresa Pluspetrol. Con la apertura, se busca abordar de manera integral la salud mental y las adicciones. Es una muestra de la importancia de trabajar articuladamente para brindar una respuesta a las necesidades territoriales.

El centro tiene 150 metros cuadrados y contará con dispositivos comunitarios y equipos multidisciplinarios capacitados para ofrecer acompañamiento personalizado, que reconocen las diferentes formas en que mujeres y hombres experimentan y expresan su malestar psíquico.

El Centro de Día representa un avance fundamental en el abordaje integral de la salud mental comunitaria, incorporando una mirada sensible a las particularidades de género en el cuidado de la salud mental.

La construcción del centro con perspectiva de género estuvo a cargo de la empresa forestal estatal Corfone SA, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, consolidada como un actor eficiente y confiable en el desarrollo de infraestructura comunitaria; y la empresa Pluspetrol. Demandó una inversión estimada de más de 160 millones de pesos.

Primer mamógrafo en Añelo

El primer mamógrafo de toda la Región Sanitaria de Vaca Muerta funcionará en el Hospital “Dr. Rubén Bautista” de Añelo. Forma parte de una estrategia para transformar y ampliar el acceso a la salud en el territorio.

A partir de esta puesta en funcionamiento, las mujeres de la zona por primera vez tendrán acceso a mamografías sin necesidad de viajar a otros centros urbanos, eliminando barreras económicas y geográficas que limitaban su acceso a la salud preventiva.

La instalación del mamógrafo de última generación se llevó a cabo en un sector del edificio especializado. Este equipamiento convertirá a Añelo en un epicentro del diagnóstico preventivo, garantizando el acceso equitativo a tecnología de vanguardia para detección temprana del cáncer de mama, eliminando desigualdades y reconociendo el derecho fundamental de todas las mujeres a acceder a servicios de salud de calidad, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica.

Figueroa estuvo acompañado por el intendente de Añelo, Fernando Banderet; el ministro de Salud, Martín Regueiro; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el CEO de Pluspetrol en Argentina, Julián Escuder; el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales y los jefes comunales de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, y de Barrancas, Rubén Figueroa.