Diputados aprobó la Reforma Laboral y ahora volverá al Senado

La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, pero al incorporar modificaciones en el recinto deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión.

El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el presidente Javier Milei no se convirtió en ley este jueves, pese a haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en general por 135 votos contra 115, pero al introducirse cambios respecto del texto original deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo.

La sesión, que comenzó pasadas las 14, estuvo marcada por fuertes cruces entre legisladores y un clima de tensión en el recinto. El debate se desarrolló en paralelo a movilizaciones en distintos puntos del país y en el contexto del paro general convocado por la CGT.

El oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar la llamada ley de modernización laboral, aunque durante el tratamiento se eliminaron artículos del proyecto original. Entre las modificaciones más relevantes figura la supresión del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para los trabajadores que sufrieran un accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral.

Esa modificación obliga a que el texto vuelva a la Cámara Alta, que deberá ratificar o insistir con la versión previamente sancionada para que la norma pueda convertirse en ley.

Votacion diputados reforma laboral

Con la aprobación en Diputados, el trámite parlamentario continuará ahora en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con rapidez en el tratamiento.

Cómo votaron los bloques

El proyecto fue respaldado por los diputados de La Libertad Avanza y contó con el acompañamiento de bloques como Fuerzas del Cambio —integrado por la UCR, el MID y el PRO—, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y algunos legisladores monobloquistas.

En contra votaron la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la mayoría de los integrantes de Provincias Unidas, los cuatro representantes del Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Próximos pasos en el Congreso

Con el objetivo de acelerar el trámite, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10. La intención es emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto el viernes 27 de febrero.

La eventual sanción definitiva se produciría en la antesala de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.