Todo indica que Argentina se encamina a una nueva recesión

El Indice Lider de la Universidad De Tella anticipa un cambio de ciclo económico del 99% en seis meses. La motosierra ya no genera confianza.

La sensación que hay entre los economistas es que se está agotando la etapa de la motosierra permanente. Y es que a pesar de que el gobierno mantiene en orden el frente fiscal, la confianza de los agentes económicos no aparece .

Uno de los indicadores que mejor refleja esta sensación es el Indice Líder del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. En enero anticipó que hay un 99% de posibilidades de entrar en una recesión en los próximos 6 meses.

El Indice Lider se elabora en base 10 indicadores económicos privados y públicos , como es la Confianza de los Consumidores, el Merval, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), consumo de combustibles, etc.

Durante el primer mes del año solo tres series de los 10 que componen el Índice Líder, presentaron variaciones positivas significativas. Estas fueron el M1 en términos reales, esto es la cantidad de dinero en circulación, las cuentas corrientes y cuentas a la vista, junto con las ventas de autos en concesionarios y el despacho de cemento.

abeceb

Luego de que la suba de precios minoristas de enero rozara el 3%, y que los niveles de actividad industrial se ubicaran por debajo de los del 2023, varios economistas, de distintas escuelas, coincidieron en que se detuvo el proceso de “desinflación” y que el modelo aún carece de una etapa de crecimiento que absorba la mano de obra desocupada.

“No estamos en un proceso ni de recuperación económica, ni de crecimiento ni nada que se le parezca. Estamos en un proceso de aumento de la tasa de inflación con estancamiento en el nivel de actividad económica”, advirtió el economista liberal Roberto Cachanosky.

Se desploman las importaciones de insumos

Mientras que con la apertura de importaciones para bienes finales van cerrando empresas y se va achicando la actividad de las industrias, por otro lado, las compras del exterior de insumos se desploman, lo que indica en enfriamiento de la economía.

trabajadores fabrica motores industria El Proyecto de Ley de Modernización Laboral, según el jefe de Gabinete Manuel Adorni, todavía no es la versión final.

En enero sorprendió que hubo un superávit de la balanza comercial de casi u$s1.987 millones. Era inesperado para los consultores. Ese resultado fue producto de una baja de las compras del exterior.

El resultado comercial se explicó por el mayor dinamismo de las exportaciones que superaron con creces las expectativas del mercado (en más de u$s400 millones) y representaron un crecimiento del 19,3% interanual. Por su parte, las importaciones cayeron por primera vez en 13 meses (11,9% inter anual y fueron más bajas.

Según informó el Indec, más de la mitad de la caída en valor de las importaciones (o sea USD387 millones de USD683) se explica por el descenso de las importaciones de suministros industriales elaborados que registraron una merma porcentual de 25%). Asimismo, las piezas y partes para computadoras y teléfonos cayeron 58% anual con USD91 menos de importaciones.