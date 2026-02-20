Se filmaron cruzando los semáforos en rojo a 180 km/h en plena ciudad: el indignante video

El video comenzó a circular en redes sociales, y allí puede verse como dos jóvenes van a bordo del auto celebrando una maniobra que podría haber sido fatal.

La difusión del video en redes sociales activó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Un video que muestra a una joven conducir a 180 km/h durante varias cuadras en plena zona urbana, causó gran indignación y desató un verdadero escándalo. El joven atravesó al menos tres semáforos en rojo y festejó la maniobra junto a su acompañante, que registró toda la secuencia.

El registro dura casi un minuto. Desde el asiento del acompañante se ve con claridad el tablero del vehículo y el velocímetro en ascenso. Cuando la aguja alcanza los 180 kilómetros por hora , ambas jóvenes gritan y festejan. No hay reducción de velocidad en los cruces ni señales de precaución.

El hecho ocurrió en calles urbanas de Berisso. No es una autopista ni un tramo rural. Circular a esa velocidad implica una distancia de frenado extremadamente alta y una capacidad mínima de reacción ante cualquier imprevisto.

Cruces en rojo y exposición al riesgo

Durante el trayecto, el vehículo atraviesa al menos tres semáforos en rojo. En el video no se advierte tránsito intenso, pero el riesgo potencial es evidente. Un peatón, un ciclista o un conductor con prioridad no tendría margen para anticipar una maniobra de ese tipo.

Escándalo en Berisso por una joven que se grabó manejando a 180 km/h y cruzando semáforos en rojo El video muestra el momento en que el velocímetro alcanza los 180 km/h mientras el auto atraviesa cruces con semáforo en rojo.

La escena muestra una conducción temeraria sostenida en el tiempo, no un error puntual. La aceleración se mantiene durante varias cuadras y la actitud de las protagonistas es de euforia.

Especialistas en seguridad vial recuerdan que en zonas urbanas los límites suelen ubicarse entre 40 y 60 km/h. Superar ese rango en más del triple multiplica la probabilidad de muerte en caso de impacto.

El video se difundió con rapidez en redes sociales. Miles de usuarios expresaron rechazo y reclamaron sanciones. También cuestionaron la decisión de exhibir públicamente una infracción de esa magnitud.

Tras la viralización, la joven que filmó el episodio publicó un mensaje en redes sociales. Sostuvo que el hecho ocurrió en 2024. La aclaración no redujo el malestar público ni los pedidos de intervención estatal.

Más allá de la fecha exacta, el contenido del video exhibe una conducta que viola normas básicas de tránsito. La circulación a 180 km/h en una ciudad representa un riesgo directo para terceros.

Actuación oficial y posibles sanciones

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que inició actuaciones para identificar formalmente a la conductora. El organismo puede solicitar la suspensión de la licencia y coordinar con autoridades locales la aplicación de sanciones.

auto2

En distintas jurisdicciones, las infracciones graves por exceso extremo de velocidad y cruce de semáforos en rojo pueden derivar en multas elevadas, además de inhabilitación para conducir y retención del vehículo.

El antecedente que marcó un punto de inflexión

El caso fue comparado con el episodio ocurrido en La Plata en abril de 2024, cuando una joven conocida como “La Toretto” atropelló y mató al motociclista Walter Armand. En esa causa se investigó conducción a alta velocidad y cruce de semáforos en rojo en una presunta picada ilegal.

La acusada permanece con prisión domiciliaria a la espera de juicio. Ese antecedente reforzó la sensibilidad social frente a este tipo de maniobras y puso en discusión los controles sobre conductas extremas al volante.

En el caso de Berisso, el video muestra una aceleración sostenida y celebrada. No aparece una corrección ni un intento de frenar. La exposición pública del episodio convirtió una infracción en un hecho de alcance masivo.