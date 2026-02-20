Crece el conflicto en Fate: la fábrica sigue cerrada y los empleados no pudieron entrar

Denunciaron que a pesar de la conciliación obligatoria, la planta sigue cerrada. Qué pasará con los empleados.

La fábrica concentra más de 80 años de producción de neumáticos en la Argentina. Foto: NA/JUAN VARGAS.

La tensión en la fábrica de Fate -que había cerrado sorpresivamente dejando casi mil trabajadores en la calle - sumó un nuevo capítulo este viernes. Los trabajadores que debían reincorporarse se presentaron en el predio y no pudieron ingresar. El acceso estaba cerrado con candado . La escena profundizó el conflicto que atraviesa la empresa.

El episodio ocurrió luego del acatamiento a la conciliación obligatoria . Dentro del establecimiento, los operarios realizaron una asamblea y reclamaron la apertura inmediata de la fábrica. El planteo central fue la continuidad laboral .

Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA , explicó que “ Los compañeros que tenían que presentarse a trabajar hoy vinieron todos . No hubo ausentismo y lo que encontraron es un candado ”, afirmó. Sin embargo, aclaró que los trabajadores convocados para retomar tareas asistieron con normalidad. No hubo ausentismo. Al llegar, encontraron el ingreso bloqueado.

La planta emplea a alrededor de mil operarios. El eventual cierre impactaría no solo en esas familias sino también en la red de proveedores y comercios vinculados a la actividad industrial.

fate reclamo cgt La fábrica concentra más de 80 años de producción de neumáticos en la Argentina y es uno de los principales polos industriales del sector.

“Acá hay una fábrica enorme que produce hace 80 años y, con las condiciones normales, es una fábrica que puede no sólo producir y pagar los sueldos, sino que también tener las ganancias enormes que han tenido”, destacó.

“Lo que buscamos es que se brinde una solución definitiva. Un plan de producción para que podamos seguir adelante, eso es lo que estamos reclamando. Tiene que haber claramente una propuesta de continuidad laboral”, agregó.

El candado como señal de crisis

El sindicato afirmó que no recibió una explicación formal en el momento en que se impidió el ingreso. La imagen del candado se transformó en el eje simbólico del conflicto. Para los trabajadores, representó una señal de incertidumbre.

Fate fabrica neumaticos (1) El futuro de la fábrica mantiene en vilo a más de mil trabajadores y a la red de proveedores vinculados a su actividad.

Fate produce neumáticos desde hace 80 años y es una de las empresas más relevantes del sector en el país. Su actividad forma parte del entramado industrial local. La paralización afecta la producción, el abastecimiento y la dinámica económica de la zona.

El conflicto se desarrolla en un contexto industrial complejo. La apertura de importaciones y la baja del consumo interno presionan a distintos sectores manufactureros. En ese marco, la discusión por costos y rentabilidad adquiere mayor peso.

La discusión por las utilidades

Crespo cuestionó la situación financiera planteada por la empresa. Recordó balances en los que se informaron utilidades por USD 190 millones. Según el gremio, se trató de ganancia neta luego de cubrir costos operativos.

Desde el sindicato sostienen que esos números demuestran la viabilidad productiva de la planta. Argumentan que, en condiciones normales, la fábrica puede producir, pagar salarios y mantener rentabilidad.

La diferencia entre la visión empresaria y la sindical se concentra en el horizonte de actividad. Mientras la empresa plantea dificultades, el gremio insiste en la capacidad operativa instalada.

Exigencia de un plan productivo

Durante la asamblea, los trabajadores reclamaron una propuesta concreta que garantice estabilidad. El pedido apunta a un plan de producción que permita sostener la actividad en el tiempo.

La conciliación obligatoria abre una instancia de negociación. Las próximas reuniones serán determinantes para definir el futuro inmediato de la planta.

El conflicto con los trabajadores mantiene en vilo a más de mil familias y a una parte relevante del sector del neumático. La resolución dependerá de la capacidad de alcanzar un acuerdo que combine producción, empleo y sustentabilidad económica.

Ocho décadas en la industria del neumático

Fate es una de las compañías históricas del sector del neumático en la Argentina. Fue fundada en 1940 y comenzó produciendo cámaras y cubiertas en el conurbano bonaerense. Con el paso de los años amplió su capacidad industrial y se consolidó como uno de los principales fabricantes del país.

La empresa desarrolló producción para autos, camionetas, transporte pesado y maquinaria agrícola. También exportó parte de su fabricación a distintos mercados de la región. Su planta principal se convirtió en un polo de empleo relevante para la zona.