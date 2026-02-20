Encontraron botellas falsificadas de uno de los aceite de oliva más vendidos: alerta de la ANMAT

El organismo confirmó que tomó conocimiento a raíz de una denuncia. Cómo detectar si el producto no es original.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ), dio a conocer una advertencia acerca de una reconocida marca de aceite de oliva que estaba siendo falsificada para su venta.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial. Allí el organismo expuso que tomó conocimiento del producto apócrifo a raíz de una denuncia por irregularidades en el envasado.

La Disposición 510/2026 establece la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto falsificado: “Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina”.

Se trata de botellas de 500 ml identificadas con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 que la empresa confirmó que son productos falsificados.

Desconocen procedencia y contenido de reconocida marca de aceite de oliva

Según detalló el organismo, la medida se tomó tras un reclamo recibido ante esta Administración Nacional y confirmado por la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, avisando que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado ya que difiere del sistema de codificación de la empresa. Por otro lado, la fecha de vencimiento del producto genuino tiene 2 años de validez.

Al constatar que se trata un producto ilegítimo, advirtieron que no es posible garantizar su calidad e inocuidad, por lo que se recomienda a la población que se abstengan de consumir el producto en cuestión. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización.

El legítimo elaborador informó que el producto investigado no es fabricado por la empresa, que desconoce su procedencia y contenido; y al mismo tiempo enumeró las diferencias más notorias que identificó.

En consecuencia, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente Federal en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).

Ante esta situación, la ANMAT aclaró que el producto se halla en infracción por ser un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo la marca y los registros de establecimiento y de producto pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA, marca NUCETE, resultando ser un producto apócrifo y que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República.

Otra marca de aceite de oliva prohibida

La ANMAT había ordenado a fines de enero, la suspensión de la venta de un alimento vegetal natural tras detectar graves irregularidades en su registro.

Se trató del producto identificado como “Aceite de Oliva extra virgen, marca Tierra de Oliva, RNPA N° 12301246, fabricado y envasado por Establecimiento Los Juárez, Chamical – La Rioja, RNE N° 12310897”. De acuerdo con la resolución 192/2026, prohibieron también la elaboración y el fraccionamiento en todo el país y su publicidad en plataformas de venta en línea.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL, a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), verificó que los números de registro sanitario (RNE y RNPA) exhibidos en el rótulo del producto eran inexistentes, según la información provista por la Dirección de Seguridad Alimentaria de la provincia de La Rioja en respuesta a consultas.

Con el análisis elaborado por las autoridades sanitarias, se determinó que el producto está en infracción por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por exhibir en su rótulo números de registro inexistentes.