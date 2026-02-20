Explotó un paquete sospechoso en la Escuela de Gendarmería: hay efectivos heridos

Fueron trasladados al hospital. Trabajan bomberos y policía en el lugar.

En el lugar habían llegado tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó.

Se vivieron momentos de tensión y preocupación al explotar un paquete sospechoso en la Escuela Superior de Gendarmería. El hecho ocurrió este viernes a las 13.50 horas.

Tres oficiales resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Argerich. Trabajan bomberos y policía en el edificio de la Avenida Paseo Colón y México. El mismo fue evacuado por completo.

Según publica TN, personal de la fuerza abrió una encomienda que se encontraría resguardada dentro de la institución desde hace cuatro meses. Al manipularla, se produjo la explosión.

En el lugar habían llegado tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó. Como consecuencia, tres efectivos resultaron lesionados con quemaduras, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich. Mientras que una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno.

escuela gendarmeria

Hasta el momento se desconoce de dónde provenían los tres paquetes que acababan de llegar, como envíos del correo.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención del Departamento de Explosivos (DEP), que llevó adelante el perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio.

También hay personal de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina, que trabajan en el subsuelo para descarta la presencia de explosivos.

Cerca de las 15 horas, la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa.

Embed - EXPLOSIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GENDARMERÍA: evacuaron el edificio

En el lugar trabajaba personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

El llamado alerta al 911 fue realizado a las 13:24, momento en que dieron asistencia el SAME y los primeros efectivos.

Según se conoció, el destinatario del paquete sería el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.