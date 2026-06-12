Producto por producto, dónde se ve la mayor inflación en Neuquén

La provincia de Neuquén registró una inflación del 2,3% , por encima de la nacional. En lo que va del año, los precios ya subieron 14,8%.

Este jueves se conoció la inflación de mayo en Neuquén. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,3% , una cifra que consolida un incremento acumulado del 14,8% en los primeros cinco meses del año y que fue empujada por el incremento de precios de los servicios y algunos productos específicos, como los lácteos, las frutas y otros alimentos.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén presentó este jueves el informe técnico del correspondiente a mayo de 2026. El nivel general del índice arrojó una variación mensual del 2,3%, un número más alto que el que midió el INDEC a nivel nacional para el mismo período del año.

En la comparación interanual, el indicador alcanzó un 36,5% . Pero el incremento de precios fue dispar, con aumentos significativos en los servicios y una fuerte volatilidad en el rubro de alimentos, donde se ve que algunos productos frescos duplicaron o triplicaron el promedio general de subas mientras que otros bajaron los valores de mercado.

Tal como informó LM Neuquén, los rubros con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,2%), Educación (3,9%), Salud (3,8%) e Información y comunicaciones (3,7%). Por su parte, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Restaurantes y hoteles (-1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,8%).

La inflación en Neuquén, producto por producto

Si se tiene en cuenta sólo la variación mensual, es decir, sólo la suba de precios en mayo, se puede ver que los alimentos frescos, algunos lácteos y derivados de la carne tuvieron los aumentos más fuertes. En el caso de las frutas y verduras, las subas suelen tener variaciones más pronunciadas a partir de factores estacionales o climáticos.

El listado confeccionado por LM Neuquén en base a datos del instituto provincial permite observar fuertes subas en el tomate redondo y también de conserva, así como la cebolla, la papa y la zanahoria.

inflacion comida (2) El precio de los alimentos se reactivó en la segunda semana de junio.

El kilo de tomate redondo pasó de costar 2.382,92 pesos en abril a 3.195,99 pesos en mayo. Algo similar ocurrió con la cebolla, cuyo valor por kilo aumentó un 10,4%, al pasar de 1.205,76 pesos a 1.331,01 pesos.

En el sector de los lácteos, la leche fresca entera en sachet sufrió un incremento del 8,5%, lo que situó su precio promedio en 2.089,07 pesos por litro. Los productos derivados también mostraron alzas por encima del promedio general: el queso sardo subió un 5,9% (con un precio de 30.127,13 pesos por kilo), el queso cremoso aumentó un 4,5% y el dulce de leche trepó un 3,6%.

Entre otros productos se registra el café molido, las galletitas de agua, las gaseosas cola y también hamburguesas congeladas.

Productos por variación mensual

Tomate redondo : 34,1%

: 34,1% Cebolla : 10,4%

: 10,4% Leche fresca entera en sachet : 8,5%

: 8,5% Tomate entero en conserva : 7,7%

: 7,7% Queso sardo : 5,9%

: 5,9% Papa : 4,8%

: 4,8% Queso cremoso : 4,5%

: 4,5% Café molido : 4,4%

: 4,4% Hamburguesas congeladas : 4,3%

: 4,3% Zanahoria : 3,8%

: 3,8% Gaseosa base cola : 3,7%

: 3,7% Dulce de leche : 3,6%

: 3,6% Arvejas secas remojadas : 3,6%

: 3,6% Azúcar : 3,5%

: 3,5% Galletitas de agua envasadas: 3,2%

Los productos que más aumentaron en lo que va del año

Las variaciones registradas este mes muestran cambios estacionales y algunos incrementos de precios específicos que, en algunos casos, reflejan una tendencia alcista de los alimentos en lo que va del año.

Si se mide la inflación acumulada de 2026, se notan fuertes subas en productos como la carne, las frutas y verduras frescas y los quesos. Los registros permiten observar fuertes subas en frutas y verduras como papa, zanahoria, lechuga, naranjas o manzanas.

Verdulería en Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia se despegó aún más de otras ciudades argentinas en lo que respecta al costo de la canasta básica.

También se dieron fuertes aumentos en las proteínas, como el pollo entero, el cuadril, la paleta, la carne picada especial y la nalga, así como los productos derivados de la carne, que incluyen hamburguesas congeladas o salchichas tipo viena. Entre los lácteos se cuenta la leche fresca especial y los quesos sardo y cremoso, que también tuvieron fuertes aumentos el último mes.

Productos por variación acumulada

Papa : 55,8%

: 55,8% Hamburguesas congeladas : 37,0%

: 37,0% Naranja : 36,8%

: 36,8% Zanahoria : 32,5%

: 32,5% Lechuga : 27,0%

: 27,0% Manzana deliciosa : 24,0%

: 24,0% Pollo entero : 23,7%

: 23,7% Cuadril : 23,2%

: 23,2% Salchicha tipo viena : 19,9%

: 19,9% Paleta : 19,8%

: 19,8% Carne picada especial : 19,2%

: 19,2% Leche fresca entera en sachet : 19,1%

: 19,1% Nalga : 18,7%

: 18,7% Queso sardo : 18,5%

: 18,5% Queso cremoso: 16,7%

Los servicios suben más que los bienes

Otro dato a tener en cuenta del informe técnico es la diferencia entre la evolución de precios de los bienes y los servicios.

Si se analiza sólo la variación de precios de mayo, se ve que los bienes aumentaron un 1,6%, los servicios treparon un 3,1%. Esta brecha se explica por la persistencia de las subas en alquileres, transporte público, como el colectivo urbano y los servicios de información Si se agrupan las divisiones de Vivienda, Alimentos e Información, estas representaron en conjunto el 67,6% de la variación mensual del nivel general.

Escuela privada Las escuelas privadas de Comodoro Rivadavia, en situación crítica. (Foto ilustrativa).

El rubro de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fue el que mayor variación mensual presentó, con un 4,2%. La suba se explica sobre todo por los incrementos aplicados a los alquileres de vivienda y las tarifas de electricidad.

La división de educación ocupó el segundo lugar en términos de variaciones porcentuales, con un 3,9% mensual. Esta suba respondió a los ajustes en las cuotas de la educación primaria y secundaria.

Por su parte, el rubro de salud registró un incremento del 3,8%, impulsado de forma principal por el encarecimiento de las consultas odontológicas.

En el ámbito de la conectividad, la división de Información y comunicaciones subió un 3,7%, fruto de los aumentos en servicios de telefonía celular, paquetes de servicios agrupados, internet y televisión por cable.