Megaoperativo en El Chañar: cuáles eran los roles de los seis detenidos por vender droga

El los allanamientos secuestraron drogas valuadas en 38 millones de pesos y autos de alta gama. Hay cuatro con prisión preventiva, dos con domiciliaria y un prófugo.

Fiscalía ordenó la clausura de uno de las viviendas allanadas para preservar la escena y las pruebas del lugar.

La investigación iniciada a partir de una serie de denuncias anónimas a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida” y en la plataforma de la Fiscalía de Neuquén permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la venta de drogas en San Patricio del Chañar . La banda funcionaba con el fraccionamiento y venta en bocas de expendio en lugares fijos y mediante la comercialización a domicilio.

Los allanamientos secuestraron casi un kilo de droga, autos de alta gama, celulares, municiones y dinero en efectivo. Durante los procedimientos, se llevó adelante la detención de seis personas y el lunes 27, la fiscal del caso Eugenia Titanti ordenó la prisión preventiva para cuatro de ellos.

Los procedimientos se llevaron adelante tras 20 días de tareas de investigación y vigilancia ejecutadas por el personal de la división de Antinarcóticos de Añelo y la Brigada de Investigaciones Vaca Muerta, lo que permitió confirmar la actividad vinculada a la comercialización de drogas. La investigación identificó a los principales involucrados y detectó una conexión con una vivienda en la localidad de Campo Grande , en la provincia de Río Negro.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti formuló los cargos a las seis personas detenidas en los operativos y el juez de garantías, Marco Lupica Cristo convalidó las imputaciones para los seis detenidos. La Fiscalía los imputó por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, en el carácter de coautores.

Según la acusación, los involucrados integraban una estructura con funciones definidas destinada al abastecimiento, fraccionamiento y comercialización de cocaína y cannabis en distintos puntos de San Patricio del Chañar.

Fiscalía identificó a siete integrantes de la banda criminal pero uno permanece prófugo.

Una estructura dedicada a la venta de marihuana y cocaína

La teoría de la Fiscalía explicó que los involucrados integraban una estructura con funciones definidas destinadas al abastecimiento, fraccionamiento y comercialización de cocaína y cannabis en distintos puntos de la localidad, operando al menos desde junio de 2026 hasta julio de 2026.

Las denuncias anónimas por microtráfico fueron realizadas a través de los sistemas de QR de la Fiscalía y “Neuquén Te Cuida” de la Policía del Neuquén. Los allanamientos tuvieron lugar en tres domicilios, uno ubicado en el barrio 76 Viviendas, otra casa situada sobre la calle Cabellera del Viento y una casilla emplazada en el sector Toma La Costa.

La banda vendía mediante "pasamanos", puntos fijo y a través de delivery

Según identificó la investigación, los integrantes de la organización fraccionaban y comercializaban estupefacientes de manera diaria, y la actividad tenía más intensidad en horario nocturno. La modalidad era a través de ventas directas bajo la forma de “pasamanos” en puntos fijos y en entregas a domicilio estilo “delivery” mediante la utilización de vehículos y motocicletas.

Los agentes secuestraron 850 gramos de cocaína, 192,5 gramos de cannabis y ocho balanzas de precisión.

La imputación de la Fiscalía sostiene que D.A.M.A y C.S.G cumplían funciones de coordinación de liderazgo dentro de la estructura, ya que tenían la responsabilidad de la obtención de sustancias, abastecimiento de los puntos de venta y la administración de ganancias.

Por otro lado, A.X.T., A.C., C.H.G. y N.J.G. fueron señalados como las personas vinculadas con la atención en los puntos de venta y distribución de sustancias. Además, W.E.B fue imputado por ofrecer sustancias ilegales a través de redes sociales y realizar ventas bajo la modalidad de delivery.

Durante los allanamientos que tuvieron lugar el 24 de julio, los agentes secuestraron 850 gramos de cocaína, 192,5 gramos de cannabis, ocho balanzas de precisión, más de 1,3 millones en efectivo, 22 teléfonos celulares, municiones y vehículos de alta gama. Estos elementos forman parte de la evidencia reunida para sostener la teoría de una banda criminal dedicada al abastecimiento, fraccionamiento y venta de estupefacientes.

C.S.G fue imputado por un ataque con arma blanca. Luego escapó a bordo de un Volskwagen Polo rojo.

En la audiencia, la fiscal del caso detalló que aun resta analizar los dispositivos electrónicos secuestrados, la vinculación de los montos con las billeteras virtuales y otras diligencias.

Uno de los integrantes de la banda permanece prófugo

De esta manera, el juez Marco Lupica Cristo imputó a los seis detenidos, menos a A.C ya que permanece prófugo. En ese sentido, el juez fijó el plazo de investigación en cuatro meses y dispuso la clausura de uno de los inmuebles allanados para preservar la escena y evitar la eventual pérdida de evidencia.

El juez ordenó imponer prisión preventiva por un mes para C.S.G., C.H.G. y A.X.T. y cuatro meses para D.A.M.A con el argumento de que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Para N.J.G y W.E.B autorizó la detención domiciliaria por el plazo de cuatro meses, bajo estrictos controles policiales.

Fiscalía también imputó por un ataque con arma blanca

Además de la investigación por microtráfico, la Fiscalía imputó a C.S.G en un hecho que sucedió el 12 de julio de 2026. El imputado protagonizó un altercado por una maniobra de tránsito en la intersección de las calles Gasparri Sur y Río Limay, cerca de las 3:50 de la madrugada.

El detenido atacó con un cuchillo al hombre y le provocó heridas en el glúteo derecho y la oreja izquierda, luego escapó a bordo de un Volskwagen Polo rojo. Eso provocó que la víctima sea internada durante 24 horas en el Hospital Castro Rendón.