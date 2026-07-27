Operativo de emergencia en Neuquén ante el avance de un nuevo frente de nieve y lluvias

Los equipos de Defensa Civil y los organismos viales trabajan de manera coordinada para asistir a los usuarios y garantizar la seguridad en los corredores afectados.

La provincia de Neuquén enfrenta condiciones meteorológicas adversas, con fuertes nevadas , lluvias intensas , vientos y bajas temperaturas, especialmente en la zona Sur. Estas condiciones generaron, durante el fin de semana, complicaciones en rutas como la ruta 237 y el corredor de 7 Lagos, donde la acumulación de nieve y la formación de hielo dificultaron la transitabilidad. Se registraron entre 90 y 100 asistencias diarias, principalmente a vehículos sin cadenas, tanto livianos como pesados.

El director de Defensa Civil, Carlos Cruz , precisó que “durante el sábado se realizaron entre 90 y 100 intervenciones, principalmente sobre las rutas nacionales 237 y 40, además del corredor de los Siete Lagos, donde la combinación de nieve persistente, hielo y bajas temperaturas complicó seriamente la transitabilidad”.

Muchas de las asistencias realizadas durante el fin de semana estuvieron relacionadas con conductores que transitaban sin cadenas, situación que dificultó el trabajo de los equipos de emergencia y de Vialidad Nacional.

Cruz afirmó que “se va a permanecer durante la semana trabajando bajo condiciones complejas”. Y agregó que “se esperan más nevadas, más lluvias, más viento”. Por este motivo, desde el organismo solicitan a la comunidad que vaya a circular en las rutas extremar los cuidados, llevar cadenas y mantenerse informado de canales oficiales.

Uno de los principales problemas es el incremento del tránsito pesado hacia el Paso Internacional Pino Hachado, debido a las restricciones existentes en otros cruces fronterizos. Actualmente, hay alrededor de 200 camiones retenidos en Las Lajas, una cantidad similar en Zapala y entre 80 y 100 más en Cutral Co, donde funcionan retenes preventivos.

Tránsito pesado

“Tenemos un flujo vehicular muy importante en la provincia, tanto corredor de la ruta 237 como siete Lagos, y sectores del centro de la provincia, la ruta 46 y 13. El tránsito pesado ha aumentado muchísimo, producto que los camiones que no pueden transitar por Mendoza están viniéndose hacia la provincia de Neuquén, principalmente al Paso Pino Hachado”, detalló Cruz.

En este sentido, explicó que “desde Paso Pino Hachado se han redoblado los esfuerzos y estamos hablando de que están transitando entre 160 a 180 camiones por día por el paso, pensando que es un paso que habitualmente suele manejar entre 80 a 110, bajo condiciones normales, así que es un panorama complejo”.

Desde la secretaría de Emergencias remarcaron que el pronóstico anticipa una semana con nuevas nevadas, lluvias intensas y fuertes vientos, por lo que solicitaron evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular, hacerlo únicamente con cadenas, abrigo adecuado y suficiente combustible. “Ya contabilizamos prácticamente toda esta semana, e inclusive el fin de semana e inicio de la semana que viene, tenemos todavía períodos de fuertes nevadas, fuertes lluvias. Hay que ver cómo se van produciendo”, sostuvo Cruz.

Anticipó que “vamos a tener mejoramientos temporarios”, pero instó a los automovilistas a no confiarse porque “las lluvias van a permanecer con la misma intensidad en toda la zona cordillerana y precordillerana, también con posibles nevadas”.

Por este motivo, recomendó “máxima precaución a la hora de transitar, si se puede evitar la circulación, sería lo ideal. Y recordar todas las medidas preventivas, la portación de cadenas, la ropa brigada, siempre tratar de circular con el combustible de medio tanque hacia arriba”.

Desde Vialidad Nacional informaron que se restableció la circulación en ruta nacional 40 empalme ruta nacional 237 y ruta provincial 63 – Río Hermoso. También, en ruta nacional 237 entre Piedra del Águila empalme ruta nacional 40 y ruta nacional 40 desde el límite de Río Negro hasta Villa La Angostura. En estos tramos, se recomienda transitar con extrema precaución y es obligatoria la portación de cadenas.

En cuanto al Paso Internacional Cardenal Samoré, se encuentra habilitado, transitable con extrema precaución y portación obligatoria de cadenas.

Por último, Cruz explicó que en la ruta 43, en cercanías de Andacollo y Las Ovejas, hubo una caída de piedras importante. Indicó que “se está trabajando todavía en el lugar, pero tenemos mucha agua en el norte, con muchas complicaciones en rutas, y principalmente hielo y nieve en la zona sur”.

Desde la Provincia, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, evitar circular de noche, verificar el estado actualizado de las rutas en la página oficial de Vialidad Neuquén https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138, respetar las indicaciones y circular con los elementos de seguridad exigidos, especialmente cadenas en los sectores cordilleranos donde su uso es obligatorio.