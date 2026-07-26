Se conoció la identidad del ciclista que murió atropellado en Ruta 7: quién era

Este sábado por la tarde una camioneta embistió a un ciclista en la ruta 7 en Centenario. Quien era el joven que falleció en el acto.

Un joven ciclista murió en la tarde del sábado tras ser embestido por una camioneta Ford Territory sobre la Ruta Provincial 7 , a la altura de la estación de servicio Puma de Centenario . El siniestro ocurrió pasadas las 19:10 horas, sobre la mano de circulación Neuquén-Centenario.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta Ford blanca conducida por un hombre, impactó de lleno contra la bicicleta con su parte frontal y el lateral derecho. Como consecuencia del fuerte golpe, el ciclista murió en el acto.

Tras el impacto, la camioneta recorrió unos 50 metros antes de detenerse. El conductor no sufrió heridas, aunque se encontraba en estado de shock . Personal policial le realizó el test de alcoholemia , que arrojó resultado negativo, y luego fue trasladado al destacamento policial del puente.

Gentileza Centenario Digital

Quién era el ciclista embestido en Ruta 7

En las últimas horas se conoció que el joven ciclista fallecido fue identificado como Zacarías Noguera, oriundo de Posadas, Misiones, quien regresaba de su trabajo en el predio de la Sarita Polo Club, ubicado en calle rural 4 y ruta vieja. Según indicó Centenario Digital, el ciclista cruzaba la calzada cuando fue impactado de lleno por la camioneta conducida por un hombre de 50 años de edad.

Compañeros de trabajo del fallecido se hicieron presentes y se mostraron visiblemente conmovidos. Indicaron que el era padre de un pequeño niño, utilizaba siempre una motocicleta para movilizarse y actualmente una bici porque se le había roto, volvía hacia su domicilio en la meseta luego de su turno laboral cuando todo ocurrió.

En el lugar del siniestro, peritos de Accidentología Vial relevaron la escena y realizaron mediciones para determinar los metros de distancia entre el impacto inicial y donde terminaron los rodados. Los daños en el frente y lateral derecho de la camioneta eran visibles y lo mismo con la rueda delantera de la bicicleta cuyo asiento se desprendió.

Por otro lado, trascendió que una cámara de seguridad de una empresa era analizada ya que había registrado el momento del impacto . Una hora después tanto Medicina Legal como el Cuerpo Médico Forense intervenía y disponían del traslado del joven para la realización de la autopsia ordenada por la Fiscalía de Homicidios.

Un sector crítico en la ruta y el reclamo de vecinos

Familiares de la víctima fatal y vecinos de Centenario reiteraron el pedido para que las autoridades adopten medidas de seguridad en el tramo de la Ruta 7 considerado actualmente como el más peligroso.

Aunque la iluminación funciona correctamente y la calzada se encuentra en buen estado, los vehículos suelen circular a velocidades muy elevadas. La ausencia de un cruce seguro para peatones y ciclistas ya provocó, en los últimos años, la muerte de cuatro personas que fueron atropelladas en ese sector.

Muchos coincidieron en que la solución podría ser la instalación de semáforos o, incluso, por el cierre definitivo del cruce, a raíz de la seguidilla de siniestros ocurridos en el lugar.

Por el momento, el único proyecto previsto es la construcción de una rotonda de vinculación con la calle José Franzo, que permitirá una conexión casi directa con la Ruta 67, conocida como Del Petróleo.