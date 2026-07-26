Apuesta histórica: el megaproyecto en Neuquén capital que atrae un fuerte respaldo empresario

Fue presentado esta semana por el intendente Mariano Gaido y ya perforó todos los cálculos y estimaciones del sector inmobiliario local y nacional, estableciendo récord de reservas y ventas.

Mientras el mundo observa y habla sobre el potencial que surge desde las entrañas de Vaca Muerta , la ciudad de Neuquén esta semana dio un paso fundamental en su plan de convertirse en el polo industrial y logístico más importante de las regiones energéticas del mundo.

La matriz fue diseñada hace seis años, cuando comenzaba a asomar el primer mandato del actual intendente, Mariano Gaido . Los últimos meses maduró con el apoyo del actual gobernador, Rolando Figueroa .

Cuando los “planetas se alinearon”, lo demás era cuestión de tiempo. Nos comenta uno de los brokers inmobiliarios más destacados del país, con base en Neuquén.

Habían pasado 4 días y el movimiento de reserva de terrenos en el nuevo Parque Industrial crecía hora tras hora. “Se vislumbra un gran momento para las empresas que pretenden consolidar su presencia en Vaca Muerta”, indicó. “El gobierno de la ciudad supo entender muy bien el momento y el tipo de demanda en un nicho de la oil and gas que hasta hoy no encontraba respuestas inmediatas y contundentes”, agregó.

“Cuando los proyectos son serios y atractivos, el empresariado responde con la contundencia que lo está haciendo en el nuevo Parque Industrial de Neuquén”, sentenció.

“Aunque su presentación oficial se realizó esta semana, el proyecto forma parte de una planificación iniciada al comienzo de la gestión del intendente Mariano Gaido y hoy ya muestra un dato que busca marcar la diferencia: las obras comenzaron antes de abrir el registro para las empresas interesadas”, indicó.

Al explicar los alcances de la iniciativa, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, sostuvo que el desarrollo nació junto con la ampliación del ejido urbano, una decisión que permitió proyectar de manera conjunta el parque industrial, el parque solar, el complejo ambiental, el crecimiento urbano y el polo tecnológico.

Sebastián Fariña Petersen

"No es un proyecto de ahora. Es un proyecto que empezamos apenas se inició la gestión hace seis años y lo profundizamos con el gobernador en estos últimos meses". Para el intendente, esa planificación hoy se traduce en hechos concretos y no solamente en anuncios. "No es una propuesta a futuro: las obras ya empezaron", dijo.

Etapas de desarrollo

El desarrollo contempla una primera etapa de hasta 1.200 hectáreas, con capacidad para unas mil empresas y posibilidad de ampliación si la demanda lo requiere. El predio contará con todos los servicios necesarios para la actividad industrial: agua, energía eléctrica, tratamiento de efluentes, conectividad de alta velocidad, calles pavimentadas, avenidas, cerramiento perimetral, transporte público, recolección de residuos y sectores organizados según la actividad de cada empresa.

"Va a ser un parque industrial con todos los servicios", señala con entusiasmo el mandatario comunal.

Gaido explicó que “el registro permitirá conocer la demanda real y, al mismo tiempo, ordenar el crecimiento del parque de acuerdo con las características de cada emprendimiento”.

La respuesta de las empresas sorprendió incluso a quienes impulsan el proyecto.” Apenas dos horas después de habilitarse el registro, ya se habían preinscripto alrededor de 120 firmas. La proyección indica que hacia el cierre de la primera semana serán unas 300 las empresas registradas y más de un centenar continuará completando la documentación requerida”, señalaron desde el municipio.

“Según la base de datos, las inscripciones incluyen empresas de Neuquén capital, del interior provincial, PyMEs, comercios y firmas de distintos sectores productivos, que en conjunto ya demandan unas 450 hectáreas”, indicó Gaido.

"Ha sido realmente extraordinario el nivel de confianza que despertó el proyecto", indicaron desde el sector inmobiliario.

Sebastián Fariña Petersen

Confianza

Según explicó el intendente Mariano Gaido, “esa confianza se construyó porque las obras comenzaron antes de convocar a las empresas y porque el proyecto es impulsado de manera conjunta por el Municipio y el Gobierno provincial”.

“Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el esquema de beneficios fiscales. Neuquén Capital adherirá al régimen provincial de promoción de inversiones y, además, pondrá en marcha un régimen propio con estabilidad tributaria durante diez años”, agregó.

“Las empresas que cumplan con las condiciones establecidas accederán al 100% de descuento en tasas retributivas, baldíos, derechos de construcción y licencia comercial durante el período previsto”, sostuvo Gaido.

"Va a ser un régimen especial con diez años de seguridad jurídica", resaltó.

El mandatario comunal aseguró que “ese esquema convertirá al parque en uno de los desarrollos industriales más competitivos del país desde el punto de vista tributario”.

"Va a tener cero impuestos municipales para quienes cumplan las condiciones", dijo.

Inversiones requeridas

El Municipio también fijó herramientas muy claras para evitar la especulación inmobiliaria. “Las empresas deberán comenzar las inversiones durante el primer año y poner en funcionamiento sus proyectos dentro de los tres años posteriores a la compra del lote. Quienes no cumplan esos plazos perderán gran parte de los beneficios fiscales”, explicó nuestro broker inmobiliario que oficia de hombre de consulta.

"No queremos que compren tierras, las tengan guardadas y después las revendan", agregó Gaido en una charla con este cronista.

“La convocatoria actual está destinada exclusivamente a empresas neuquinas. Una vez finalizada esta etapa, durante septiembre se abrirá un nuevo registro para empresas nacionales e internacionales, aunque con un esquema de beneficios diferente”, explicó.

Sebastián Fariña Petersen

La intención, explicó Gaido, es atraer inversiones que complementen el entramado productivo local y fortalezcan a las empresas de la provincia.

"Queremos que las empresas que lleguen de afuera vengan a complementar a las empresas neuquinas, no a reemplazarlas", indicó.

La iniciativa prevé inversiones públicas y privadas por miles de millones de dólares y una proyección cercana a los 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Metalmecánica, tecnología, servicios para Vaca Muerta, logística, construcción, industria automotriz y comercio serán algunos de los sectores que conformarán el nuevo polo productivo.

"Es el proyecto de inversión pública y privada más ambicioso de la ciudad de Neuquén", dijo el intendente.

"Lo que nace acá es una nueva ciudad industrial que puede darle a Neuquén un salto económico fenomenal", concluyó el alma máter del proyecto industrial que hoy está en boca de todos.