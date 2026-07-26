Las largas vacaciones que se tomó la Legislatura de Neuquén en lo que va del año

Hubo un extenso receso a comienzos de este 2026, al que se le sumó ahora otro de invierno.

La Legislatura de Neuquén se encuentra de receso invernal desde hace dos semanas. Esto, sumado al período en el que no hubo actividad a comienzos de año, dio como resultado unas largas vacaciones para los diputados de la provincia en lo que va de este 2026.

Vale recordar que la Cámara inició sus funciones recién con la sesión preparatoria de la última semana de febrero, previa a la del 1 de marzo, donde el gobernador Rolando Figueroa dejó inaugurado el período ordinario.

Como no se pautó ninguna sesión especial para febrero y el 11 de diciembre del año pasado se había realizado la última sesión, los legisladores tuvieron un receso de casi tres meses, al que se le sumaron ahora 14 días más, finalizando este lunes.

El parate, donde además de la no realización de sesiones tampoco se llevan adelante reuniones de comisión, no implica que la Legislatura deje de funcionar, por ejemplo, con la recepción de proyectos o el trabajo que puedan hacer los diputados en sus despachos. Sin embargo, se sabe que esto ocurre en casos excepcionales y que hasta que no se vuelva a la actividad oficial los legisladores no se hacen presentes.

Omar Novoa

Actividad

Durante el primer semestre, la Legislatura tuvo 14 sesiones, algunas de las cuales fueron muy importantes, como la que se realizó el 24 de junio, ocasión en la que se sancionó el proyecto de ley enviado por el gobernador Figueroa que ratifica el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF, destinado al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), y en el que se prevé un nuevo esquema de regalías.

En esa sesión se aprobaron, además, los dos nuevos programas de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 387,8 millones de dólares con destino a infraestructura.

También en junio, pero el 11, se sancionó el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, una iniciativa impulsada por el gobierno provincial que apunta a garantizar la continuidad y finalización de los estudios de quienes participan en competencias federadas, de alto rendimiento o se encuentran en etapas de proyección deportiva.

Faltas

En cuanto a las faltas de los diputados a las sesiones, y tal como informó LMN, en lo que va del año la que más se ausentó fue la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir). Lo hizo en cuatro ocasiones (18 de marzo, 8 y 9 de abril, y del 7 de mayo), presentando como justificación lo que se conoce como anuencia legislativa, certificado que evita que esos faltazos sean descontados del sueldo.

Detrás de Buchiniz se ubicó Ramón “Colo” Fernández, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que no estuvo presente en las sesiones del 8 de abril y del 6 de mayo, justificadas también con anuencia legislativa.

La misma cantidad de ausencias registró Verónica Lichter, del PRO, que faltó a las sesiones del 18 de marzo y del 11 de junio (con anuencia), cuando el año pasado había tenido asistencia perfecta al recinto.

A su vez, con una falta (del 18 de marzo y con anuencia) figuraron la diputada Gisselle Stillger (Arriba); el diputado del MPN, Gabriel Álamo (22 de abril y sin justificación); lo mismo que Matías Martínez (Comunidad) ; mientras que Paola Cabeza (MPN) presentó anuencia legislativa para justificar su falta en la sesión del 4 de marzo, al igual que Carina Riccomini (Juntos) en la del 7 de mayo.