¿Qué diputados de Neuquén registraron más faltazos en lo que va del año?

Cambió el ranking respecto a 2025. La mayoría de los legisladores presentó certificados para que esas ausencias no se descuenten del sueldo.

La Legislatura tuvo un mejor nivel de presentismo a las sesiones que el año pasado.

La Legislatura de Neuquén finalizará esta semana su actividad del primer semestre, con un resultado distinto en cuanto a la presencia de diputadas y diputados en el recinto respecto a lo que fue el período del año pasado.

Contabilizando las dos de la semana pasada, cuando se ratificó por mayoría el acuerdo de la provincia e YPF para el desarrollo del GNL a través de un nuevo régimen de regalías, la Cámara tuvo en total veinte sesiones.

Y de la información que surge de las actas, a las que tuvo acceso LM Neuquén , se pudo establecer que el ranking de los legisladores que más faltaron lo encabezó la diputada Brenda Buchiñiz (Cumplir) , que se ausentó en cuatro ocasiones, presentando como justificación lo que se conoce como anuencia legislativa, certificado que evita que esos faltazos sean descontados del sueldo.

El año pasado, Buchiñiz no había estado dentro del grupo de legisladores que más ausencias registraron. Por el contrario, sólo se había ausentado en tres sesiones de un total de 34, es decir, en este primer semestre faltó más que en todo 2025.

Legislatura (9) Omar Novoa

Faltazos

La diputada de Cumplir se ausentó en las sesiones del 18 de marzo, del 8 y 9 de abril, y del 7 de mayo, todas justificadas con anuencia legislativa. Detrás de Buchiñiz se ubicó un diputado que sí estuvo entre los más faltadores el año pasado: Ramón “Colo” Fernández, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que no estuvo presente en las sesiones del 8 de abril y del 6 de mayo, justificadas también con anuencia legislativa.

La misma cantidad de ausencias registró Verónica Lichter, del PRO, que faltó a las sesiones del 18 de marzo y del 11 de junio (con anuencia), cuando el año pasado había tenido asistencia perfecta al recinto.

A su vez, con una falta (del 18 de marzo y con anuencia) figuraron la diputada Gisselle Stillger (Arriba); el diputado del MPN, Gabriel Álamo (22 de abril y sin justificación); lo mismo que Matías Martínez (Comunidad) y Verónica Lichter del PRO (sesión del 11 de junio); mientras que Paola Cabeza (MPN) presentó anuencia legislativa para justificar su falta en la sesión del 4 de marzo.

Legislatura (8) Omar Novoa

El descuento en los sueldos que no se cumple

El 11 de julio de 2024 la Legislatura de Neuquén aprobó una resolución sobre presentismo, que establecía descuentos en los sueldos por inasistencias a las sesiones, como también en lo que hace a las reuniones de comisión, que es el ámbito donde los diputados debaten, discuten y definen qué proyectos después llegarán al recinto.

El texto de la norma establece que “las inasistencias se calcularán conforme al calendario de sesiones y comisiones establecido para cada período legislativo anual, según lo dispuesto en las sesiones preparatorias de la Cámara”.

Y que los porcentajes de descuento por inasistencias se harán en base a la dieta que percibe cada diputado, con una quita del 10% por faltar a las sesiones y del 5% por no concurrir a las reuniones de comisiones.

Sin embargo, esto nunca se puso en práctica porque los legisladores justifican sus faltas con la mencionada anuencia legislativa, con lo cual no se aplican descuentos en los haberes.