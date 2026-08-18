Quiniela La Neuquina hoy | Los resultados del martes 18 de agosto de 2026
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso, repasamos los resultados de hoy martes 18 de agosto de 2026.
Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.
El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.
Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina
- La Previa: 10:15
- El Primero: 12:00
- Matutina: 15:00
- Vespertina: 18:00
- Nocturna: 21:00
Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina
La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.
Se puede jugar a:
- la cabeza
- los 5 primeros
- los 10 primeros
- ubicación exacta
Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.
La Previa — 10:15 hs |.
El Primero — 12:00 hs | .
La Matutina — 15:00 hs |.
La Vespertina — 18:00 hs |
La Nocturna — 21:00 hs | .
Juego responsable
Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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