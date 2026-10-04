Tadeo, el sanmartinense que busca apoyo para clasificar al Mundial de Snowboard

El neuquino está actualmente rankeado en la cima del circuito global de snowboard. Busca respaldo económico de la provincia para participar en el certamen mundial.

Tadeo Leslie , oriundo de San Martín de los Andes , cuenta con una carrera consolidada en el mundo del snowboard y el sueño de clasificar a las competencias Challenger 2027 . El atleta de 30 años comenzó con las gestiones formales ante la Secretaría de Deportes de la Provincia del Neuquén para obtener un respaldo económico y se encuentra en la búsqueda de sponsors.

El neuquino tiene un gran desafío por delante. Las competencias Challenger IFSA se realizarán entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril de 2027 en centros invernales de Canadá y Estados Unidos.

Tadeo, quien comenzó a practicar snowboard hace 10 años, es pentacampeón sudamericano consecutivo de freeride y, de 51 competencias disputadas, cuenta con 15 victorias y 27 podios alcanzando así una efectividad superior al 50% en el medallero.

Al haber ganado el último circuito sudamericano de Freeride, logró un pase a las finales continentales de EE.UU y Canadá. Este certamen es decisivo, ya que los mejores clasificará al Mundial, explicó Tadeo en diálogo con LM Neuquén. "Hace unos años empecé a competir más serio y este año dijeron que en 2030 se hace los Juegos Olímpicos en Francia", agregó.

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El neuquino que busca que el snowboard tenga un apoyo para las futuras generaciones

El deportista busca la manera de hacer llegar una solicitud formal elevada a las autoridades provinciales desde San Martín de los Andes, contando de qué trata la competencia y qué tipo de apoyo se necesita. Por el momento, el deportista se contactó con la municipalidad de San Martín de los Andes pero no obtuvo respuestas.

En detalle, Tadeo explicitó que busca un soporte económico -ya sea de sponsors o un tipo de beca provincial- para cubrir los pasajes aéreos ida y vuelta Norteamérica, hospedaje durante el certamen y las inscripciones oficiales a las carreras del circuito Challenger 2027. Según indicó, son alrededor de 4.000 dólares los necesarios para cubrir los gastos.

"Tenemos también la pre-competencia y también son muchas cosas que van generando un número. Se puede hacer entrenamiento a partir de diciembre, pero también se suma el psicólogo deportivo, nutricionistas, son varias cosas", expresó Leslie en diálogo con este medio.

La gestión que busca Tadeo será clave para no sólo dejar en lo más alto al país, sino posicionar a Neuquén como potencia deportiva e inspirar así a futuras generaciones al deporte en montaña, transformar talento y trayectoria en una política pública de acompañamiento.

"Hoy en dia ningún equipo nacional tiene un aval o apoyo. Lo que yo busco no es solo para mí, sino para las futuras generaciones y que se pueda tener apoyo provincial o nacional", sostuvo.

Según indicó, dos años atrás había apoyo nacional por parte del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) porque había un equipo que se dedicaba al freestyle y, detalló que "había un coach personal, un DT, todo un equipo A y B pero hace dos años se esfumó porque ya no había más atletas en alto nivel".

Actualmente Neuquén sólo cuenta con dos personas en este deporte. Por un lado, Tadeo con snowboard freeride y Dante Ginaca, oriundo de Villa La Angostura, representante de ski masculino.

La compleja tarea de entrenar y trabajar al mismo tiempo

Además de su faceta de competición, es parte del Freeride Argentina y Freeride Chile como juez y entrenador durante la temporada del hemisferio sur. En tanto, los inviernos del hemisferio norte, ejerce como guía fuera de pista en Japón y entrenador en Estados Unidos.

Que la competencia se realice entre marzo-abril genera un problema económico para el sanmartinense, ya que para esa instancia normalmente se encuentra trabajando en las pistas donde ahora busca competir.

Con el apoyo de patrocinadores y la posible ayuda de autoridades provinciales y municipales, Tadeo busca consolidar la proyección internacional del deporte neuquino y asegurar la presencia argentina en el freeride mundial.