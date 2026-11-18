Los registros forman parte del monitoreo que lleva adelante el Proyecto Huemul dentro del Parque Nacional Lanín.

Los animales fueron vistos dentro de las inmediaciones del Parque Nacional Lanín.

Un monitoreo de rutina realizado con cámaras trampa dentro del Parque Nacional Lanín , en Neuquén , dejó una hermosa postal de la fauna silvestre que habita en la cordillera. Las imágenes, que rápidamente llamaron la atención por s u belleza, ternura y particularidad , muestran a un puma rascándose contra un árbol y a un enorme jabalí recorriendo la zona.

Los registros fueron compartidos en las redes sociales del Parque Nacional Lanín y forman parte de las tareas de monitoreo del Proyecto Huemul, una iniciativa que busca impulsar la conservación de esta especie nativa y el seguimiento de la fauna presente en el área.

Por un lado, las imágenes difundidas permiten apreciar cómo un puma , cual gato doméstico, aprovecha el tronco de un árbol para rascarse , protagonizando una escena tan tierna como sorprendente. Por otro lado, un enorme jabalí fue captado mientras recorría un sector de la cordillera neuquina.

Este tipo de tareas permite a los profesionales identificar qué animales utilizan el área y obtener información valiosa para las acciones de conservación que se desarrollan en el lugar.

El Proyecto Huemul en el Parque Nacional Lanín

El Proyecto Huemul en el Parque Nacional Lanín es una iniciativa binacional de conservación que busca favorecer la recolonización natural y el retorno definitivo de este ciervo nativo al norte de la Patagonia argentina.

Declarado Monumento Natural y considerado una especie en peligro de extinción, el huemul (Hippocamelus bisulcus) volvió a ser registrado en el área del lago Queñi en febrero de 2025, después de casi tres décadas de ausencia.

El proyecto es impulsado de manera conjunta por la Administración de Parques Nacionales de Argentina y la Fundación Huilo Huilo de Chile, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre la reserva chilena y el sector neuquino, favoreciendo la recuperación de la especie en su hábitat natural.

Gentileza: Parque Nacional Lanin.

La importancia del monitoreo de fauna

Como parte de las acciones de conservación que impulsa el Proyecto Huemul, se utilizan cámaras trampa en las inmediaciones de la unidad de aclimatación para monitorear la presencia de fauna silvestre y la actividad humana en el área.

Esta herramienta permite registrar con precisión qué especies utilizan la zona y en qué momentos lo hacen, aportando información clave para identificar posibles amenazas para el huemul y el ecosistema.

Además, el monitoreo permite detectar la presencia de especies exóticas, como el jabalí, cuya actividad puede representar un riesgo para el equilibrio ambiental y la conservación de la fauna nativa.

A través de estas observaciones, los especialistas fortalecen el seguimiento del entorno y generan datos fundamentales para mejorar las estrategias de manejo y conservación del huemul, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la Patagonia.