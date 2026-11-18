La Municipalidad de Neuquén entregó un reconocimiento a un histórico comercio ubicado en pleno centro, que tiene 60 años de trayectoria.

La Municipalidad de Neuquén celebró y reconoció los 60 años de trayectoria de Kiosquen, uno de los comercios emblemáticos de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Independencia y avenida Olascoaga, pleno centro de la capital neuquina. El comercio abrió sus puertas en 1965 como un pequeño kiosco de revistas y, con el paso de los años no para de crecer y transformarse: aumentó de tamaño y deslumbra con una fachada verde.

“No hay neuquino que no haya pasado por este kiosco”, destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, durante el descubrimiento de una placa que distingue al local como comercio histórico, junto a su propietaria, Nancy Morel.

La funcionaria señaló que Kiosquen “ lleva 60 años en Neuquén y tiene la mitad de la historia de la ciudad” . Además, recordó que durante los primeros años del comercio las calles todavía eran de tierra. “Es un kiosco con mucha historia”, expresó.

Pasqualini también detalló que Kiosquen es el comercio número 69 en recibir este reconocimiento por su trayectoria. “Es importante distinguir a un comercio con tanta identidad neuquina, que comenzó siendo un kiosco de revistas y hoy tiene una infraestructura impresionante. Es un local que seguramente va a seguir muchos años más, con una nueva generación”, agregó.

Clientes neuquinos de toda la vida

Por su parte, Nancy Morel expresó su emoción por el reconocimiento y destacó el esfuerzo que implicó sostener el negocio durante seis décadas. “Es gracias a no haber aflojado frente a las distintas situaciones que atraviesa este país. Seguí y seguí”, afirmó. También agradeció el acompañamiento de los clientes a lo largo de los años: “Es impagable lo que te da la gente”.

Por último, recordó cómo recibió la noticia de que Kiosquen sería distinguido como comercio histórico: “Fue muy emocionante. Casi me desmayo, me tuve que sentar. No lo podía creer”.