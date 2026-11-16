Fiesta de la Confluencia 2027 | Cómo será la primera noche a pleno cumbia y cuarteto: Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Q' Lokura y Euge Quevedo

La jornada inaugural 2027 estará marcada por la cumbia romántica, los clásicos tropicales y el cuarteto cordobés. Los horarios de cada show.

Fiesta de la Confluencia 2027 | Cómo es la noche de cumbia y cuarteto con la que comienza: Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Q' Lokura y Euge Quevedo

La Fiesta de la Confluencia 2027 , uno de los eventos más importantes de Neuquén y la Patagonia , oficializó su grilla, con una variedad musical que abarca todos los gustos. Entre el 18 y el 21 de febrero, cada jornada tendrá una propuesta específica. Y la apertura reunirá a importantes figuras de la cumbia y el cuarteto argentino.

El arranque del festival estará a cargo de Ke Personajes , Un Poco de Ruido , Q' Lokura y LBC junto a Euge Quevedo. Los espectáculos comenzarán por la tarde en la Isla 132, ubicada sobre el Paseo Costero, a orillas del río Limay , y se extenderán hasta la madrugada del viernes, con presentaciones que combinarán cumbia romántica, clásicos tropicales y cuarteto cordobés.

La jornada marcará así el comienzo de cuatro días de shows que tendrán diferentes temáticas musicales y reunirán a artistas nacionales de distintos géneros.

La edición 2026 reunió a más de 1.300.000 de espectadores.

Cómo será la primera jornada de la Fiesta de la Confluencia 2027

La primera banda en subir al escenario en esta edición será Ke Personajes. El grupo, oriundo Entre Ríos, se convirtió en uno de los principales fenómenos de la cumbia argentina de los últimos años. Liderada por Emanuel Noir y con una trayectoria de diez años, alcanzó la popularidad con temas como “Pobre corazón”, “Un finde” y “Ya no vuelvas”, con La K’onga y Luck Ra.

El segundo espectáculo de la noche estará a cargo de Un Poco de Ruido, un proyecto que nació en el mundo del streaming y se especializa en la música tropical. Está integrado por Juan Manuel Grossi, conocido como Pinky SD; Gonzalo Leonardo, DJ Pipo, y Damián Martínez, Damo. A diferencia de una banda tradicional, no tiene un repertorio propio de canciones. Su propuesta se basa en versiones en vivo y la participación de invitados vinculados con la cumbia y otros estilos tropicales.

En tercer turno está anunciado el show de Q' Lokura, una de las agrupaciones más reconocidas del cuarteto cordobés actual. El grupo fue creado en 2018 por Nicolás Sattler y Facundo Herrera, conocidos popularmente como Nico y el Chino. Ambos cantantes habían formado parte de Chipote antes de iniciar este proyecto musical. Entre sus temas más populares aparecen “Me Inventaré” y “Yo Era”.

Emanuel Noir, de Ke Personajes, una de las figuras de la próxima edición.

La dupla consiguió un importante reconocimiento en 2024, cuando ganó el Premio Gardel en la categoría Álbum Artista de Cuarteto por “La Muela – LBC”. Además, Euge Quevedo ya había obtenido un Gardel en 2017 por su trabajo como solista en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical.

Todos los horarios de la primera noche

La programación oficial para la apertura del festival contará con cuatro espectáculos principales, distribuidos en los siguientes horarios:

18:40: Ke Personajes.

20:40: Un Poco de Ruido.

22:20: Q' Lokura.

00:10: LBC y Euge Quevedo.

La grilla para el resto del festival

Después de una jornada inaugural dedicada especialmente a la cumbia y el cuarteto, el evento seguirá con propuestas de música urbana y pop, rock nacional y folklore. Así será la grilla de los últimos tres días:

Viernes 19 de febrero: pop y música urbana

Paulo Londra

María Becerra

Usted Señálemelo

Silvestre y La Naranja

Sábado 20 de febrero: una noche dedicada al rock nacional

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

El Plan de la Mariposa

Domingo 21 de febrero: folklore y música popular argentina