Ratificaron la presidencia de Marcelo Severini al frente de CALF

Así lo decidió este sábado la asamblea 0rdinaria de delegados, que tuvo lugar en el Salón Socios Fundadores.

Se desarrolló este sábado, en cumplimiento con lo establecido por el Estatuto Socialque, la asamblea que nucleó a 99 delegados donde se ratificó la presidencia de Marcelo Severini al frente de la Cooperativa CALF .

Además, se puso a consideración la “Memoria, el Balance General, el Cuadro de Resultados y sus anexos”, junto con los “informes del síndico y del auditor externo” correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2026, los cuáles fueron unánimemente respaldados y celebrados.

La Asamblea constituye uno de los principales espacios de participación democrática de la Cooperativa, donde los representantes distritales debaten, intercambian ideas y analizan proyectos que tienen como objetivo fortalecer el crecimiento institucional y acompañar el desarrollo de la ciudad.

El primer llamado se estipuló a las 9 y contó con la presencia de 96 delegados titulares. Una vez transcurrido el tiempo reglamentario, en el segundo llamado se incorporaron los delegados suplentes para completar la totalidad de 99 representantes distritales.

Inversiones en infraestructura y tecnología

La reunión fue presidida por el titular de la Cooperativa, Marcelo Severini, acompañado por integrantes del Consejo de Administración. Como parte del Orden del Día, también se eligieron dos delegados para suscribir el acta junto al presidente y al secretario de la Asamblea.

Durante su intervención, Severini destacó el crecimiento sostenido de la demanda energética y la capacidad de CALF para responder a las necesidades actuales y futuras de Neuquén, a partir de un proceso de inversiones en infraestructura y tecnología de última generación que representa un cambio de paradigma en la prestación de los servicios.

Respecto al resultado económico, el presidente resaltó que “el ejercicio arrojó un resultado positivo que permitió absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y sanear el patrimonio neto de la Cooperativa. Este avance fortalece su solvencia y su capacidad de acceso al financiamiento, mientras que la gestión de los recursos financieros continuará exigiendo prudencia para sostener las inversiones y la calidad del servicio”.

Bajo la consigna “Defender lo propio, construir lo que viene”, Severini planteó los desafíos y la visión de futuro de la institución: “Hoy estamos construyendo una Cooperativa con una participación cada vez más amplia en el desarrollo de la ciudad, incorporando nuevos servicios vinculados con la conectividad, la infraestructura, las energías renovables y los medios de pago”.

Asimismo, remarcó que cada iniciativa responde a un mismo propósito: “Que CALF continúe siendo una institución cercana a las necesidades de Neuquén, que amplíe los servicios que ofrece y que los recursos generados en nuestra ciudad contribuyan a su propio desarrollo”.

Severini adelantó que está llegando a Neuquén la máquina adquirida en China para la construcción de viviendas modulares y que “ya se trabaja en un proyecto de 90 viviendas bajo esa metodología que es más económica, más rápida y con la potencialidad de ser renovable”. Además, anunció la iniciativa de retomar el proyecto de “Calf Hogar” y destacó los avances de las unidades actuales vinculadas a energías renovables, tecnología, conectividad e infraestructura.

“La autonomía y la independencia no son simples consignas, sino que constituyen uno de los principios fundamentales del cooperativismo, y son la garantía de que esta casa pertenece a cada uno de sus asociados y a nadie más”, cerró Severini.

Desde la cooperativa indicaron que la asamblea "reafirmó el valor de la participación democrática, la transparencia y el compromiso de los representantes distritales en la construcción de una Cooperativa sólida, autónoma y preparada para acompañar el crecimiento de Neuquén".

Luego de la Asamblea, se reunió el Consejo de Administración quedando su conformación de la siguiente manera:

Presidente: Aldo Marcelo Severini

Vicepresidente Primero: Leonardo Gonzalo Ferreira

Secretario General: Yenny Orieth Fonfach Velasquez

Tesorero: Daniela Panelli

Vicepresidente Segundo: Carlos Quintriqueo

Prosecretaria: Ana Sandoval

Protesorero: Eduardo Vitale

Secretaria de Actas: Jorgelina Novoa

1º Vocal Titular: Agustina Barahona

2º Vocal Titular: Carlos Ciapponi

3º Vocal Titular: Manuel Ángel Cuesta

4º Vocal Titular: Fabián Aranda

1º Vocal Suplente: Sandra Daniela Vasquez

2º Vocal Suplente: Mary Eva Montiveros

3º Vocal Suplente: Andrea Gatica

4º Vocal Suplente: Martín Diorio

Síndico Titular: Mario Chiappe

Síndico Suplente: María Victoria Orozco