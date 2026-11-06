CALF aplicará un beneficio que repercutirá en la boleta de la luz

Se trata de una bonifiación por seis meses que tendrá alcance sobre 90 mil usuarios en la ciudad.

Desde la Cooperativa CALF anunciaron que bonificarán por un plazo de seis meses un ítem de la factura eléctrica en beneficio de los más de 90 mil usuarios en Neuquén .

El presidente de la Cooperativa, Marcelo Severin i y el Consejo de Administración dispusieron una medida que “representará un alivio directo en las facturas de los hogares y reafirma el compromiso de CALF con sus asociados y la comunidad”.

Explicaron que esta es una decisión que prioriza el acompañamiento a los usuarios residenciales, CALF bonificará durante seis meses el ítem correspondiente a la cuota del acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) enmarcado en la Ordenanza número 14.645.

Aseguraron que "la Cooperativa absorberá con recursos propios el importe total que recauda por ese concepto, el cual es variable ya que depende de la tasa de interés que aplica CAMMESA".

Además, se informó que junto con esta medida también se lanzará próximamente un plan de pago para deudores con reducción de tasa de intereses.

Se suma a la eliminación de la tasa CAN

La Cooperativa remarcó que la decisión que adoptó en las últimas horas beneficiará a los vecinos de la capital provincial, y busca acompañar la decisión de la Municipalidad de Neuquén al eliminar la denominada “Tasa CAN” enmarcada en el programa de la denomina “Tarifa Neuquina”.

Respecto a esta tasa CAN, efectivamente, la Municipalidad de Neuquén adelantó hace más de una semana que dejará de cobrar la tasa ambiental a los ciudadanos, se trata de una medida que impactará en los contribuyentes locales.

La tasa municipal había sido incorporada en 2024 con el objetivo de reunir los recursos necesarios para financiar la construcción del nuevo Centro Ambiental.

Claudio Espinoza

El proyecto responde a la necesidad de reemplazar el actual centro, cuya capacidad operativa está llegando a su límite.

“Tomamos la decisión en el año 2024 de incorporar una tasa que tenía que ver con generar un fondo para poder desarrollar el Centro Ambiental que necesita esta ciudad. El nuestro está llegando a su límite, tiene una capacidad para un año, año y medio más. Ante eso, planificamos con la debida anticipación”, señaló la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Cuándo dejará de cobrarse la tasa ambiental

La funcionaria detalló que el cobro de la tasa ambiental se realizaba a través de la factura de la Cooperativa CALF para los vecinos que contaban con medidor eléctrico. En los casos restantes, el concepto se incorporaba a los impuestos municipales.

A partir del próximo 1° de diciembre, este mecanismo de recaudación dejará de aplicarse, luego de que el Ejecutivo municipal confirmara que ya se reunieron los fondos necesarios para avanzar con el proyecto.

“Como el fondo ya está constituido, el intendente tomó la decisión de que, a partir del 1° de diciembre, esa tasa no se cobra más”, afirmó Pasqualini.