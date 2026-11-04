Multarán al camionero que se quedó sin frenos y volcó en la Avenida Argentina: el insólito momento captado en vivo

Francisco Baggio fue testigo de una inaudita situación. Si bien destacó la maniobra defensiva, los vehículos de gran porte no tienen permitido circular por el sector en ese horario.

El camionero que se quedó sin frenos y volcó al costado de la Avenida Argentina , en Neuquén , será multado . Si bien las autoridades destacaron la maniobra defensiva que realizó para evitar producir un accidente de tránsito o herir a otras personas, los vehículos de gran porte no tienen permitido circular por el sector en el horario en el que sucedió todo.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , explicó a Canal 7 que el camión ya fue retirado del lugar y se realizó la limpieza de la cinta asfáltica, que había quedado repleta de tierra caliza, el material que transportaba el hombre para llevar a obras en construcción. En la batea había 20 metros cúbicos aproximadamente.

"Fue un siniestro con mucha suerte porque nadie resultó herido. Hay que destacar el accionar del conductor ante la maniobra que realizó y la cual se pudo constatar. No hay huellas de frenada, sólo la del camión en dirección a la barda. Iba a baja velocidad, por eso pudo tomar esa decisión", detalló.

Claudio Espinoza

Sin embargo, Baggio explicó que deberán multar tanto al conductor como a la empresa para la que trabaja, ya que los rodados de gran porte no pueden circular por la Avenida Argentina en ese horario.

"Es una contravención importante porque se necesita contar con el permiso correspondiente para circular por este sector", afirmó el funcionario y remarcó que el test de alcoholemia al conductor dio negativo y tenía toda la documentación al día. En tanto que la multa la van a realizar en la sede del área porque en el lugar resultaba "desafortunado".

Un insólito momento captado en vivo

Insólitamente, la entrevista televisiva captó una posible nueva multa en vivo. Mientras Baggio informaba sobre este tipo de actas contravencionales, un camión con batea pasó por atrás del móvil en plena Avenida Argentina. "No puede hacerlo y debería ser multado", expresó al ver el vehículo.

El hecho recordó a algo similar ocurrido en 2024. En plena entrevista con un canal de televisión, el funcionario destacaba las ventajas de los tótems de tráfico inteligente, cuando un auto que circulaba con rapidez derrapó por la calzada e impactó contra el sistema de medición, que quedó totalmente dañado.

Baggio se encontraba sobre la rotonda de acceso a la ciudad de Neuquén, muy cerca de los puentes carreteros, cuando el conductor de un Ford Ka impactó contra uno de los tótems que miden la velocidad y patentes de los coches. Todo quedó grabado por la cámara durante la entrevista.

Claudio Espinoza

El camionero se tiró en dirección a la barda para no herir a nadie

El hecho en cuestión ocurrió este miércoles alrededor de las 9.40 de la mañana a la altura de la sede de A.M.U.C.(Asociación Mutual Universitaria Comahue).

El conductor del camión, quien transportaba tierra caliza, notó que se había quedado sin frenos y tomó una decisión muy importante: desviarse hacia el costado de la Avenida Argentina, para terminar impactando contra la barda y evitar producir un accidente de tránsito o herir a otras personas.

Al ser una zona empinada, el camión quedó sobre su costado izquierdo, por lo que el hombre debió salir por la ventana del acompañante. Afortunadamente, resultó ileso.

Claudio Espinoza

En cuanto al operativo que se tuvo que montar, personal de Bomberos arribó en una dotación y debió colocar un caño de gran longitud entre el techo de la cabina y el suelo, ya que corría riesgo de darse vuelta por completo. También se solicitó la presencia de una grúa, que finalmente lo puso sobre sus ruedas para ser retirado.

Efectivos de la Policía de Neuquén, por su parte, se encargaron de cortar el tránsito para facilitar los trabajos. Los vehículos que venían desde Parque Norte fueron desviados a través de la playa de estacionamiento que se encuentra en el medio de ambas manos para avanzar lentamente en contramano hasta llegar a la calle de ingreso a la UNCo.