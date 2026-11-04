Qué pasó con el hombre que mató a su gato y a su perro mientras alucinaba fenómenos paranormales

Un vecino llamó a la Policía y encontró mascotas asesinadas en una vivienda de Cuenca XVI. La intervención se amplió a Salud Mental.

El episodio ocurrió en Cuenca XVI y provocó conmoción entre los vecinos. Después de encontrar un gato decapitado y un perro muerto dentro de una vivienda, la Policía avanzó con una intervención que involucró a familiares y organismos de Salud Pública.

La madrugada en que se conoció el caso, los gritos que se escuchaban en una casa encendieron las alarmas en el barrio. Cuando los efectivos llegaron, encontraron esa escena estremecedora, pero el hombre señalado no estaba en el lugar. Tampoco habían podido localizar a su pareja.

En las primeras averiguaciones surgió un dato inquietante: familiares contaron que el hombre había manifestado que dentro de la vivienda estaban ocurriendo fenómenos paranormales. Desde entonces, una de las principales preocupaciones fue establecer qué estaba sucediendo y cómo evitar que se produjera una nueva situación de riesgo.

Sebastian Fariña Petersen

Qué medidas tomaron con el hombre de Cuenca XVI

El comisario Sergio Huanque, a cargo de la Comisaría 18, confirmó a LM Neuquén que pudieron corroborar que existían historias clínicas en centros de salud del oeste. A partir de esa información, se puso en marcha un dispositivo de atención y seguimiento conjunto con Salud Pública.

"Se corroboró que se trata de un paciente de salud mental, que además de la patología de base se potencia con consumo problemático de estupefacientes", explicó Huanque.

El jefe policial detalló que se adoptaron medidas de seguimiento junto con el sistema de Salud Pública. Además, indicó que se están evaluando acciones para garantizar la seguridad del núcleo familiar.

Un aspecto importante para avanzar fue la intervención de los familiares, que permitieron activar nuevamente un dispositivo de atención para el hombre.

"A través de los familiares se pudo iniciar el dispositivo de salud para que el sujeto vuelva a someterse a terapia de salud acorde a su patología para tener su conducta ajustada", señaló el comisario.

Por el momento, no se informó que haya sido internado ni se precisaron las condiciones en las que continuará la atención. Lo que sí confirmó la Policía es que existe un seguimiento articulado con Salud Pública.

El horror que alertó a los vecinos de Cuenca XVI

El caso se conoció durante la madrugada de un lunes, cuando una persona llamó a la Policía después de escuchar fuertes gritos provenientes de una vivienda del barrio. Según relató Huanque, el vecino había escuchado al hombre vociferar frases que daban cuenta de una posible alucinación.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron un perro muerto y un gato decapitado. En paralelo, los primeros testimonios aportados por un hijastro del hombre dieron cuenta de que el hombre había manifestado que en la casa sucedían fenómenos paranormales.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Julieta González, de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. Por disposición de la fiscalía se solicitaron las necropsias de los animales y trabajaron en el lugar peritos de Criminalística, un médico veterinario y personal municipal.

Mientras se intenta establecer las circunstancias en las que murieron las mascotas y avanzar con las responsabilidades correspondientes, la intervención policial también apunta a evitar nuevos episodios y garantizar la seguridad de las personas y entualmente animales que convivan con el hombre.

Por su parte, Huanque también se explayó sobre una problemática social que afecta particularmente al sector oeste como lo es el aumento de personas en situación de calle. Por este motivo mantuvieron una reunión con la vecinal para buscar soluciones y estrategias. En este sentido, el comisario destacó el trabajo de trabajadoras de salud de Almafuerte y San Lorenzo.

Qué dice la ley de maltrato animal y qué penas contempla

En Argentina, los casos de maltrato y crueldad animal están contemplados en la Ley Nacional 14.346, sancionada en 1954 y vigente también en Neuquén. La norma establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes maltraten animales o los hagan víctimas de actos de crueldad.

El artículo 3, inciso 7, considera actos de crueldad lastimar o matar animales intencionalmente, torturarlos o provocarles sufrimientos innecesarios, así como matarlos por espíritu de perversidad. Esta disposición podría resultar relevante para la investigación por la muerte del gato y el perro en Cuenca XVI, aunque será la Fiscalía la que determine la calificación legal a partir de las pruebas reunidas.

En Neuquén, la investigación de estos delitos en la Primera Circunscripción Judicial corresponde a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. Ministerio Público Fiscal Neuquén. La Ley Provincial 3291 dispone la creación del Programa de Sensibilización sobre el Cuidado Responsable de Animales no Humanos y Prevención de Enfermedades Zoonóticas en el ámbito educativo para concientizar sobre sus derechos y el cuidado responsable.

Un dato para tener en cuenta: en agosto de 2026 ingresaron a la Legislatura neuquina proyectos para fortalecer las sanciones administrativas por maltrato animal y reclamar un aumento de las penas nacionales. Por ejemplo, la Ley Adela presentada como marco jurídico para reconocer a los animales como seres sintientes y endurecer las medidas preventivas y de sanción por maltrato animal.