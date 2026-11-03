Emotivo rescate de dos perros que quedaron atrapados en un desagüe

El operativo, a cargo de la División Bomberos Cuartel VI, se llevó a cabo en las inmediaciones de Crouzelles y Zeballos, en la capital neuquina.

Una mañana que prometía ser habitual en el Oeste de la capital neuquina se transformó en escenario de un emotivo operativo de rescate . Es que una llamada de alerta requirió la inmediata intervención de los servicios de emergencia locales para auxiliar a dos perros que habían quedado atrapados en un desagüe .

Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar este martes 3 de noviembre sobre la intersección de las calles Crouzelles y Zeballos , una zona de constante tránsito vehicular y peatonal ubicada justo enfrente de la sede de la Comisaría 12° de Neuquén capital.

En ese punto, vecinos que caminaban por el sector advirtieron la presencia de los animales, los cuales habían caído al fondo de un desagüe. La imposibilidad de escalar las empinadas y resbaladizas paredes del ducto motivó el aviso y pedido de ayuda urgente.

De esta manera, se requirió la presencia de la División Bomberos Cuartel VI. La dotación asignada acudió al sitio en pocos minutos a bordo de una unidad de rescate equipada para maniobras operativas en espacios desnivelados.

En estas circunstancias, desplegaron una escalera de mano extensible que permitió a uno de los efectivos descender de forma controlada hasta la base. Con paciencia y realizando movimientos tranquilos para ganarse la confianza de los perros, el personal logró sujetar firmemente a cada uno de ellos para llevarlos hacia la superficie.

El procedimiento se completó con total éxito. Una vez en tierra firme, ambos perros fueron examinados de manera preventiva para constatar su estado general de salud y bienestar.

Exitoso rescate de un perro que había caído en una excavación

Una llamada de urgencia al Centro de Operaciones Policiales motivó un operativo de rescate para un perro que había quedado atrapado en una excavación. El episodio ocurrió el 8 de octubre por la mañana en Plottier y resultó exitoso.

Una mujer llamó al COP y efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en el domicilio en el sector de Aldeas del Sur, donde se encontraron con un perro golden retriever dentro de una excavación para una instalación de gas, mientras aullaba intentando salir.

Al respecto, explicó haber escuchado ruidos afuera de su vivienda cuando, al salir, observó al animal atrapado. Frente a esta situación, personal policial utilizó lingas y una faja para retirar cuidadosamente al perro del lugar. Una vez puesto a salvo, se constató que el animal no presentaba lesiones.

Bomberos salvaron a un perro ciego encerrado en una acequia y la Policía rescató a otro que se ahogaba

Dos espectaculares y emotivos rescates tuvieron lugar a fines del mes de septiembre en la provincia de Neuquén. Por un lado, los Bomberos Voluntarios de Andacollo asistieron a un perro anciano y ciego que había quedado encerrado, mientras que, en otro sector del territorio, la Policía de Centenario evitó que un can muriera ahogado.

Ambos sucesos tuvieron un factor común: los canales de riego y la soledad de los animales. El rápido accionar y la intervención de las autoridades permitieron salvar la vida de los canes indefensos.

Además, los pedidos de ayuda de los vecinos y la no indiferencia fueron claves para que los dos casos tuvieran un final feliz.