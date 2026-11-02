Delincuentes rompieron la puerta y la ventana de una casa y se llevaron 20 mil dólares: qué se sabe

El caso ocurrió el último viernes en la localidad de San Martín de los Andes. Efectivos de la Comisaría 23 y la Fiscalía local avanzan con la investigación.

La Policía de la provincia de Neuquén avanza en una importante investigación luego de recibir una denuncia por el robo de 20 mil dólares de una vivienda . El hecho ocurrió el pasado viernes 30 de octubre en la localidad de San Martín de los Andes , donde un vecino descubrió que delincuentes habían ingresado a su domicilio y se habían llevado la importante suma de dinero en efectivo.

De acuerdo con la información recolectada por LM Neuquén , el robo ocurrió entre las 9 y las 15:20 del viernes, mientras el damnificado se encontraba ausente . Al regresar, advirtió que habían violentado la puerta de ingreso y rápidamente realizó la denuncia correspondiente.

El episodio tuvo lugar en un complejo de departamentos ubicado sobre la calle General Roca , en pleno centro de San Martín de los Andes.

Según los primeros datos de la investigación, los delincuentes habrían utilizado una barreta u otro elemento similar para forzar el acceso a una de las unidades.

Fueron directamente por el dinero

Según la información aportada por el denunciante, al regresar a su departamento encontró la puerta de entrada violentada y parte del interior de la vivienda desordenado. Al revisar sus pertenencias, constató que le faltaba una importante suma de dinero que mantenía guardada en una de las habitaciones.

El botín asciende a 20 mil dólares estadounidenses en efectivo. Un dato que llamó particularmente la atención de los efectivos policiales es que los delincuentes se habrían dirigido directamente al lugar donde estaba guardado el dinero.

“Fueron directamente donde él tenía la plata. No se llevaron otros elementos”, afirmaron desde la Policía a LM Neuquén. “Fueron directamente donde él tenía la plata. No se llevaron otros elementos”, afirmaron desde la Policía a LM Neuquén.

Esta circunstancia constituye uno de los aspectos que deberán analizar los investigadores para intentar determinar si los responsables conocían previamente la existencia del dinero o si lograron encontrarlo durante el ingreso a la propiedad.

Qué se sabe de la investigación

Tras recibir la denuncia, personal de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes intervino en el lugar y comenzó con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La investigación se desarrolla con intervención de la Fiscalía de San Martín de los Andes, que deberá avanzar en la reconstrucción de los movimientos registrados durante las horas en las que el propietario estuvo ausente.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras se intenta esclarecer si se trató de un robo oportunista o de un hecho en el que los autores tenían conocimiento previo sobre la importante suma de dólares que se encontraba guardada en el departamento.