El ataque ocurrió en plena tarde de esta domingo. La mujer que viajaba como acompañante también debió ser asistida.

Balearon a una pareja que circulaba en moto: el conductor murió tras chocar contra una camioneta.

Un violento ataque a tiros terminó con un hombre muerto y una mujer herida este domingo por la tarde en Cutral Co . Ambos se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego contra ellos . Después de recibir los disparos, el conductor continuó unos metros, pero perdió el control y terminó chocando contra una camioneta estacionada.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, sobre calle Río Limay , entre 22 de Octubre y 13 de Diciembre. De acuerdo con las primeras informaciones, la pareja circulaba en moto cuando fue sorprendida por los atacantes, que efectuaron varios disparos y escaparon rápidamente del lugar.

La secuencia fue violenta y generó conmoción entre los vecinos del sector. Según los primeros relatos, se escucharon varias detonaciones y, casi al mismo tiempo, el ruido del motor de una motocicleta . También se habría oído a una mujer que gritaba mientras el vehículo avanzaba por la calle.

Herido por los disparos, el conductor alcanzó a recorrer algunos metros más hasta que terminó impactando contra una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada. Tras el choque, se desplomó sobre el suelo y quedó tendido junto al vehículo. A pesar de la llegada de la asistencia, el hombre murió en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

La mujer que lo acompañaba también resultó herida por un proyectil. Según las primeras versiones, el disparo habría impactado en una de sus manos. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre la atención médica que recibió.

Investigación para identificar a los atacantes

Tras el episodio, se desplegó un importante operativo policial en la zona. Los efectivos trabajaron para preservar la escena, evitar que se alteraran posibles pruebas y reunir los primeros elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Personal de Investigaciones también comenzó a tomar testimonios a vecinos que pudieron escuchar los disparos o presenciar parte de la secuencia. Sus declaraciones podrían resultar importantes para establecer desde dónde se produjo la agresión y cómo fue la huida de los responsables.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar quiénes atacaron a la pareja y cuáles fueron los motivos del hecho. Hasta el momento, los agresores no habían sido identificados y permanecían prófugos.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del crimen, mientras los investigadores trabajan sobre los testimonios y las evidencias recogidas en el lugar.